СБУ затримала росіянина зі списку РНБО

Громадянин РФ організував в Україні схему зі збуту фальшивих грошей

СБУ затримала кримінального авторитета, громадянина РФ, який фігурує в списку санкцій РНБО. За даними відомства, чоловік очолював злочинне угруповання, яке займалося збутом великих сум підроблених грошей. Фальшиві банкноти не ідентифікувались як підробка навіть пристроєм для перевірки грошей, передає пресслужба силового відомства.

Співробітники СБУ затримали організатора та одного з учасників угруповання.

За місцем проживання, реєстрації і в особистих автомобілях фігурантів проведено санкціоновані обшуки.

Зараз обом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку або голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

Їм обрано запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення грошової застави.

Наприкінці червня Нацполіція депортувала «кримінального авторитета» із санкційного списку РНБО.

Нагадаємо, деякі «злодії у законі» поскаржились на санкції. РНБО перевірить список.

Раніше повідомлялося, що РНБО внесла до списку «злодіїв в законі» добровольців, які воювали за Україну на Донбасі.

Як відомо, Україна масово висилає «злодіїв у законі». Так, 20 травня поліція затримала двох найвпливовіших «злодіїв у законі» в Україні.

Згодом поліція вилучила у найвпливовіших «злодіїв у законі» понад $3,2 млн, машини та зброю.