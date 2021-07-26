Суд заочно заарештував екснардепа Жеваго

Дата зникнення Жеваго – 24 вересня 2019 року в Києві

Суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для ексвласника АТ «Банк «Фінанси та кредит» і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго. Відповідна інформація зазначена у картці на ім'я Жеваго у розшукових обліках МВС.

«Запобіжний захід: тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що дата зникнення Жеваго – 24 вересня 2019 року в Києві, а статті обвинувачення - ч. 5 ст. 191 (організація розтрати чужого майна за попередньою змовою), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах) ККУ.

У середині липня повідомлялося, що Інтерпол оголосив у розшук екснардепа Жеваго.

У Держбюро розслідувань нагадували, що 27 вересня 2019 року екснардепу заочно було повідомлено про підозру. Він, за версією слідства, як колишній власник АТ «Банк «Фінанси та Кредит», організував розтрату $113 млн цієї фінансової установи.

Минулого року активи банку «Фінанси та кредит» виставлено на продаж за 191 млн грн.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оголосило Жеваго в розшук ще восени 2019 року.

У грудні того ж року суд дав дозвіл на його арешт, а президент Володимир Зеленський пізніше хотів, щоб Жеваго «вийшов на зв'язок» для вирішення проблем Кременчуцького автомобільного заводу (КрАз).

До слова, що статки 100 найзаможніших українців зросли на 42% за рік. Очолили рейтинг 2021 року Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Костянтин Жеваго. Список 100 найбагатших людей України опублікував журнал Forbes Україна.

Статки Ахметова зросли у 2,7 раза з $2,8 млрд до $7,6 млрд. Активи Пінчука збільшились з $1,4 млрд до $2,5 млрд, Жеваго – з $1,1 млрд до $2,4 млрд.



