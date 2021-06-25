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    Нацполіція депортувала «кримінального авторитета» із санкційного списку РНБО

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    Грузинському авторитету&nbsp;Вато Кіпіані після депортації заборонили в'їзд в Україну - Нацполіція депортувала «кримінального авторитета» із санкційного списку РНБО
    Грузинському авторитету Вато Кіпіані після депортації заборонили в'їзд в Україну
    Фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

    Грузин Вато Кіпіані представляв в Україні інтереси впливових «злодіїв в законі»

    «Кримінального авторитета» Вато Кіпіані, який був включений до санкційного списку РНБО, примусово повернуто до країни походження. Про це повідомили у пресслужбі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

    «Чоловік був включений до санкційного списку Ради нацбезпеки та оборони як особа, яка своїми діями може становити загрозу для національної безпеки держави та громадян», – йдеться у повідомленні.

    Так, 42-річного неодноразово судимого громадянина Грузії на прізвисько Вато Кіпіані раніше вже затримували правоохоронці інших країн за вчинення тяжких злочинів, зокрема і вбивства.

    В Україні він представляв інтереси впливових у злочинному світі російських і грузинських «злодіїв в законі», контролював угруповання, які займаються вимаганням та крадіжками коштів, і безпосередньо відповідав за організацію злочинних зібрань.

    У рамках системної боротьби з поширенням в Україні злочинного впливу представниками криміналітету правоохоронці примусово повернули Вато Кіпіані до країни його походження, заборонивши йому в’їзд на територію держави, резюмували правоохоронці.

    Нагадаємо, деякі «злодії у законі» поскаржились на санкції. РНБО перевірить список.

    Раніше повідомлялося, що РНБО внесла до списку «злодіїв в законі» добровольців, які воювали за Україну на Донбасі.

    Як відомо, Україна масово висилає «злодіїв у законі». Так, 20 травня поліція затримала двох найвпливовіших «злодіїв у законі» в Україні.

    Згодом поліція вилучила у найвпливовіших «злодіїв у законі» понад $3,2 млн, машини та зброю.

    Теги: кримінал РНБО санкції Грузія злочинність Україна депортація
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    Нацполіція депортувала «кримінального авторитета» із санкційного списку РНБО