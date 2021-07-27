Криваві напади та розбої: що відомо про банду, що тероризувала чиновників (фото)

На Київщині поліція затримала банду розбійників, які нападали на чиновників, суддів та представників силових структур

Правоохоронці викрили унікальну за рівнем підготовки, майстерністю конспірації та характером скоєння злочинів організовану злочинну групу, яка діяла з 2017 року. На рахунку розбійників кривавий напад на юриста в столиці, розбій у маєтку судді апеляційного суду та напад на мера одного із міст. Про хронологію вчинення злочинів угрупованням, особливості затримання банди розповів начальник головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов, повідомляє пресслужба поліції.

Очолював банду 42-річний мешканець Чернігівщини з позивним «Сенсей», президент Федерації сприяння розвитку спорту та рукопашного бою в Україні. До складу злочинної групи входили 10 фігурантів. Наразі підтверджена причетність лиходіїв до вчинення щонайменше 20 тяжких та особливо тяжких злочинів.

Наприкінці 2017 року, злочинне угруповання здійснило замах на вбивство поліцейського, прикріпивши вибуховий пристрій під колесо автівки. В результаті цього правоохоронець отримав тілесні ушкодження.

У квітні 2018 році у Броварах зловмисники скоїли розбійний напад на оселю одного із суддів апеляційного суду. Група осіб в балаклавах проникла до оселі, погрожували родині, в тому числі неповнолітнім пістолетами та гранатою. Забрали сервер з відеозаписами, зброю, автомобілі, готівку, помістили сина господаря в багажник автівки і залишили місце скоєння злочину.

«Зловмисники могли тижнями готуватись до розбійного нападу, встановлювали поряд із помешканнями потенційних жертв приховані системи відеонагляду, обирали найбільш сприятливі способи проникнення до маєтків, робили підкопи, використовували саморобні драбини», – зазначив Нєбитов.

Розбійники не користувались приватним транспортом, на розбої ходили пішки, а інформацію про потенційних жертв отримували з інтернет-видань та ЗМІ.

Декого із потерпілих лиходії змушували зізнаватись у тому, що вони – корупціонери, хоча це не відповідало дійсності. Неодноразово розбійники брали з собою на справу муляжі готівки для того, щоб записати ефектні відео буцімто викритих для свого телеграм-каналу.

У вересні 2018 року від рук зловмисників постраждав київський адвокат. На столичному Печерську троє розбійників напали на нього та, простреливши обидві ноги, викрали $15 тисяч, 1000 євро та ювелірні вироби. На місце події прибув наряд патрульної поліції, втім зловмисники завдали вогнепальне поранення правоохоронцю. Під час втечі з місця подій у одного з нападників в руках розірвалася граната, в результаті чого він загинув.

В грудні 2020 року в селі Гора лиходії напали на IT-бізнесменів, забрали автівки та банківські картки, а через кілька днів здійснили розбійний напад на родину одного із мерів міст Київської області. Коли подружжя відпочивало в альтанці, невідомі забігли на територію маєтку, зв’язали подружжя, завдали тілесних ушкоджень а потім побігли в будинок, аби забрати цінності.

В кінці 2020 року лиходії напали і на маєток колишнього працівника правоохоронних органів. Розбійники зв’язали охоронця, а з дитиною господарів сіли грати в монополію, намагаючись розпитати, де батьки зберігають статки. 4-річний хлопчик показав де знаходиться сейф, який лиходії забрали та віднесли до сусідньої будівлі, розпилили та забрали статки.

На початку 2021 року працівники карного розшуку Київщини встановили і затримали чотирьох фігурантів злочинного угруповання. В ході обшуків вилучили понад 10 одиниць зброї, вибухівку, засоби конспірації та зв’язку. Тоді ж співорганізатори зізнались, що ватажком банди виступала особа з позивним «Сенсей», він же – Олександр Оверченко.

«Ми розуміли, що 4 затримані фігуранти ОЗГ можуть бути не єдиними спільниками «Сенсея», адже подібних «виконавців» через мережу Інтернет організатор міг вербувати набагато більше. І допоки не вдасться затримати його самого, розбійні напади будуть продовжуватись, а мешканці приватних маєтків на Київщині і надалі будуть в небезпеці, адже бандитам, насправді, було байдуже чи були господарі корупціонерами, чи ні, головне, аби мали статки. Ми розуміли суспільну небезпеку «Сенсея» і ще ретельніше активізували пошуки», – розповів Нєбитов.

В червні 2021 року розбійники напали на господарів приватного будинку в селі Стоянка. Розбійники душили господарів ременями та змушували потерпілих визнати, що вони – корупціонери. Все задля ефектних відео в Телеграм-каналі, який започаткували зловмисники. В цей же період поліція Київщини оголошує Олександра Оверченка та його спільника з позивним «Хімік» в розшук.

«Майже місяць цілодобово працівники управління карного розшуку та спецпризначенці підрозділу КОРД відстежували 4 адреси можливого перебування Оверченка. В один із днів на одній із адрес він з’явився і, зрештою, правоохоронці затримали «Сенсея» та його «праву руку» – «Хіміка». Під час проведення обшуків поліцейські вилучили зброю, а також підроблені документи», – заначив очільник поліції Київщини.

Завдяки злагодженій та кропіткій роботі працівників управління карного розшуку спільно з працівниками Бучанського районного управління поліції, Департаменту кіберполіції, із залученням спецпризначенців, зловмисників розшукали та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині лиходіям інкримінують ч. 3 ст. 187 (Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище), ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого) та ч.2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Фігурантам злочинної групи нині загрожує до 15 років позбавлення волі, самому ж «Сенсею» загрожує довічне ув’язнення.

Суд обрав Олександру Оверченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В СІЗО нині знаходиться і його спільник та ще 4 раніше затриманих фігуранта злочинної групи.

Нагадаємо, раніше поліція повідомила про те, що в Київській області правоохоронці затримали банду розбійників, які нападали на чиновників, суддів та представників силових структур.