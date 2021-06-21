  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Вода у Чорному та Азовському морях прогрілася до 25 градусів тепла

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Водичка у Чорному морі вже достатньо прогрілася - Вода у Чорному та Азовському морях прогрілася до 25 градусів тепла
    Водичка у Чорному морі вже достатньо прогрілася
    Фото: з відкритих джерел

    За даними синоптиків, у Дніпрі в межах Києва температура води сягнула вже 23°

    Вода у Чорному та Азовському морях з боку українського узбережжя прогрілася вже до 25 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «Температура води на 9 годину становила в Чорному та Азовському морях 20-25°», – ідеться у повідомленні.

    За даними синоптиків, у Дніпрі в межах Києва температура води сягнула вже 23°.

    У понеділок, 21 червня, майже на всій території України буде сонячно і без опадів. Лише у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях будуть падати дощі.

    Попри опади у трьох областях температура повітря на Заході України коливатиметься від +27 до +29 градусів. У східних регіонах варто очікувати найбільшої спеки – +32...+34 градуси.

    На Півночі синоптики прогнозують сонце. Позначки на термометрах покажуть +29...+32 градуси. У південних областях 21 червня також без опадів. Там слід очікувати +27...+31 градус.

    Як відомо, в Україні влітку очікують спеку до 40 градусів тепла. Водночас середня місячна температура у червні цього року в України прогнозується на рівні від 18 до 22 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.

    Компанія-перевізник «Укрзалізниця» закликає українців не зважати на погодні витівки і вже планувати мандрівки до українських курортів. Так, компанія відкрила продаж квитків на низку нових та додаткових «морських» поїздів.

    Раніше «Главком» писав, що більшість українців практично не витрачають гроші на відпочинок і подорожі, тоді як європейці і американці виділяють на це до десятої частини своїх заощаджень.

    Теги: Чорне море вода гроші Укрзалізниця відпочинок Азовське море повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вода у Чорному та Азовському морях прогрілася до 25 градусів тепла