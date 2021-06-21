Вода у Чорному та Азовському морях прогрілася до 25 градусів тепла

За даними синоптиків, у Дніпрі в межах Києва температура води сягнула вже 23°

Вода у Чорному та Азовському морях з боку українського узбережжя прогрілася вже до 25 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Температура води на 9 годину становила в Чорному та Азовському морях 20-25°», – ідеться у повідомленні.

За даними синоптиків, у Дніпрі в межах Києва температура води сягнула вже 23°.

У понеділок, 21 червня, майже на всій території України буде сонячно і без опадів. Лише у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях будуть падати дощі.

Попри опади у трьох областях температура повітря на Заході України коливатиметься від +27 до +29 градусів. У східних регіонах варто очікувати найбільшої спеки – +32...+34 градуси.

На Півночі синоптики прогнозують сонце. Позначки на термометрах покажуть +29...+32 градуси. У південних областях 21 червня також без опадів. Там слід очікувати +27...+31 градус.

Як відомо, в Україні влітку очікують спеку до 40 градусів тепла. Водночас середня місячна температура у червні цього року в України прогнозується на рівні від 18 до 22 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.

Компанія-перевізник «Укрзалізниця» закликає українців не зважати на погодні витівки і вже планувати мандрівки до українських курортів. Так, компанія відкрила продаж квитків на низку нових та додаткових «морських» поїздів.

Раніше «Главком» писав, що більшість українців практично не витрачають гроші на відпочинок і подорожі, тоді як європейці і американці виділяють на це до десятої частини своїх заощаджень.