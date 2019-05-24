Світовий банк оцінив урядування Гройсмана: Україна - одна з найбідніших держав регіону



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Темпи економічного зростання в Україні залишаються надто низькими, щоб зменшити бідність і досягти рівня доходів сусідніх європейських країн

Світовий банк оцінив урядування прем'єр-міністра Володимира Гройсмана: Україна - одна з найбідніших держав регіону. За рівнем ВВП на душу населення Україна залишається однією з найбідніших країн регіону і за цим показником знаходиться на рівні Вірменії, Грузії і Молдові.

Про це повідомляється в спеціальній доповіді Світового банку.

«Після 16-процентного сукупного скорочення економіки в 2014-15 роках, економічне зростання відновилося до рівня 2,4% у 2016-2017 роках і 3,3% -- у 2018 році. Більш швидке економічне зростання протягом тривалого періоду часу необхідне для зменшення рівня бідності, який залишається вищим докризового рівня. Україну ще чекає великий обсяг роботи, якщо вона прагне стати країною з високим рівнем доходів і подолати розрив у доходах, що існує в порівнянні з країнами з розвиненою економікою. Сьогодні Україна ще далеко від цієї мети», - йдеться в доповіді.

Темпи економічного зростання в Україні залишаються надто низькими, щоб зменшити бідність і досягти рівня доходів сусідніх європейських країн. Так, після 16% сукупного скорочення економіки в 2014-15 роках, економічне зростання відновилося до рівня 2,4% у 2016-2017 рр. і 3,3% – у 2018 р.

Якщо брати до уваги розмір ВВП на душу населення, Україна залишається однією з найбідніших країн регіону.

«ВВП України на душу населення за паритетом купівельної спроможності приблизно втричі нижчий, ніж у Польщі, попри аналогічний рівень доходів у 1990 році», – говориться у звіті.

Так, Україна зараз перебуває на рівні Молдови, Вірменії та Грузії.

Раніше повідомлялося, що якщо теперішні темпи зростання економіки України зберігатимуться надалі, Україні знадобиться понад 50 років, щоб досягти рівня доходів сьогоднішньої Польщі.