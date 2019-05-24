Світовий банк рекомендує Україні відкласти запуск нового ринку електроенергії



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Запуск нового ринку електроенергії планується на 1 липня

Сату Кахконен радить виділити більше часу для створення необхідних умов для функціонування ринку електроенергії

Світовий банк (СБ) рекомендує Україні розробити детальний план запуску нової моделі енергоринку, передбачивши в ньому більш пізній термін остаточного його запуску.

Про це сказала директор СБ у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен в Києві, відповідаючи на питання в ході презентації оновленого економічного прогнозу.

«Ми з нетерпінням чекали відкриття ринку електроенергії, але, на жаль, Україна не буде готова на 1 липня відкривати цей ринок», - заявила Кахконен.

За її словами, Україна потребує більше часу, щоб цей ринок заробив.

«Ми рекомендуємо створити детальний план, де будуть конкретні тимчасові рамки запуску цього ринку, щоб не було прострочень знову», - сказала Кахконен.

Як повідомлялося, 22 травня Кабмін прийняв всі ключові документи, необхідні для запуску нового ринку електроенергії.

«Йдеться про покладання спеціальних зобов'язань на «Енергоатом», «Укргідроенерго» і частково на «Укренерго», про порядок проведення аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми контрактами, про порядок проведення конкурсу на введення нових генеруючих потужностей і інші», - розповіли в уряді.



Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ринок електроенергії має запуститися з 1 липня. Глава уряду вважає, що при введенні нового ринку електроенергії має бути врахований соціальний аспект.

«Для мене ж дуже важливо, щоб будь-які новації не призвели до підвищення цін на електроенергію для людей», – сказав Гройсман. Саме для цього, по аналогії з Францією, на енергоринку якої також велика частка атомної енергії, на державні генерації («Енергоатом» та «Укргідроенерго») накладаються спецзобов'язання (PSO).



Як повідомлялося, на 1 липня 2019 року запланований старт роботи нового ринку електроенергії, що запровадить в України Третій енергетичний пакет ЄС. Від своєчасного запуску залежить, чи отримає країна 500 млн евро макроекономічної допомоги від ЄС та подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом.

Джерело: Інтерфакс-Україна