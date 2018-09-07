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    Події в Україні

    До Умані приїдуть до 80 тисяч хасидів - посол Ізраїлю

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    Хасиди-паломники - До Умані приїдуть до 80 тисяч хасидів - посол Ізраїлю
    Хасиди-паломники

    Для допомоги ізраїльським громадянам в Умані буде відкрито консульство

    В Україну очікується прибуття до 80 тис. паломників-хасидів, які прямують в Умань на святкування іудейського Нового року - Рош ха-Шана.

    Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон, інформує прес-служба Національної поліції. 

    «За інформацією, яку ми отримуємо з туристичних агентств та авіакомпаній, очікується прибуття в Україну від 50 до 80 тис. паломників. Для допомоги ізраїльським громадянам на місці буде відкрито консульство», - розповів він. 

    Голова Національної поліції Сергій Князєв зазначив, що навіть в умовах гібридної війни українські поліцейські докладають максимум зусиль, щоб прочани не відчули її наслідків і були в безпеці.

    За словами начальника Головного управління з охорони громадського порядку Міністерства громадської безпеки та поліції Ізраїлю Алоні Леваві, цього року до Умані прибули 20 кращих ізраїльських поліцейських для підтримки в охороні під час масових заходів. 

    До слова, хасиди призналися в любові президенту США банером «Умань любить Трампа».

    Як відомо, минулого тижня до міста Умані Черкаської області прибули перші 60 співробітників патрульної поліції з 12 областей України для надання допомоги в забезпеченні правопорядку під час святкування Нового року за іудейським календарем.

    Десятки тисяч паломників прибудуть до Умані в період із 5 по 14 вересня.

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