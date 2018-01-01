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    В Узбекистані під завалами на шахті опинилися 20 золотошукачів

    На покинутій шахті Навоїського гірничо-металургійного комбінату стався обвал
    В Узбекистані стався обвал на покинутій золотодобувній шахті, в результаті один нелегальний золотошукач загинув, близько 20 опинилися під завалами. Про це повідомила поліція Самаркандської області. У поліції також повідомили, що близько 30 нелегальним золотошукачам вдалося вибратися з шахти. Зазначається, що шахта раніше належала державному
    • Сьогодні, 05:44
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    У Самаркандській області стався обвал на покинутій золотодобувній шахті
    У Самаркандській області стався обвал на покинутій золотодобувній шахті

    На покинутій шахті Навоїського гірничо-металургійного комбінату стався обвал

    В Узбекистані стався обвал на покинутій золотодобувній шахті, в результаті один нелегальний золотошукач загинув, близько 20 опинилися під завалами.

    Про це повідомила поліція Самаркандської області.

    У поліції також повідомили, що близько 30 нелегальним золотошукачам вдалося вибратися з шахти.

    Зазначається, що шахта раніше належала державному Навоїському гірничо-металургійному комбінату.

    Представник поліції Пахтачийського району на умовах анонімності розповів виданню, що місцеві жителі спочатку самі намагалися врятувати золотошукачів і не зверталися до поліції.

    «Родичі нелегальних золотошукачів зазвичай не звертаються до поліції в таких випадках, тому що видобуток золота з покинутої шахти нелегальний», - сказав він.

    За оцінками місцевої влади, близько половини жителів Пахтачийського району нелегально видобувають золото у зв’язку з високим рівнем безробіття.

    шахта Узбекистан безробіття
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