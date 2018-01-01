В Узбекистані під завалами на шахті опинилися 20 золотошукачів

На покинутій шахті Навоїського гірничо-металургійного комбінату стався обвал

В Узбекистані стався обвал на покинутій золотодобувній шахті, в результаті один нелегальний золотошукач загинув, близько 20 опинилися під завалами. Про це повідомила поліція Самаркандської області. У поліції також повідомили, що близько 30 нелегальним золотошукачам вдалося вибратися з шахти. Зазначається, що шахта раніше належала державному



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Самаркандській області стався обвал на покинутій золотодобувній шахті

На покинутій шахті Навоїського гірничо-металургійного комбінату стався обвал

В Узбекистані стався обвал на покинутій золотодобувній шахті, в результаті один нелегальний золотошукач загинув, близько 20 опинилися під завалами.

Про це повідомила поліція Самаркандської області.

У поліції також повідомили, що близько 30 нелегальним золотошукачам вдалося вибратися з шахти.

Зазначається, що шахта раніше належала державному Навоїському гірничо-металургійному комбінату.

Представник поліції Пахтачийського району на умовах анонімності розповів виданню, що місцеві жителі спочатку самі намагалися врятувати золотошукачів і не зверталися до поліції.

«Родичі нелегальних золотошукачів зазвичай не звертаються до поліції в таких випадках, тому що видобуток золота з покинутої шахти нелегальний», - сказав він.

За оцінками місцевої влади, близько половини жителів Пахтачийського району нелегально видобувають золото у зв’язку з високим рівнем безробіття.