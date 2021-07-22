В Яремчі відбудеться видовищний гуцульський карнавал (фото)

Гості святкування зможуть ближче познайомитися з культурою гуцулів

Протягом двох днів поспіль, а саме 24 та 25 липня, у Яремчі відбудеться масштабне свято – день міста. Захід розпочнеться роботою містечка майстрів, де відбуватимуться різноманітні майстер-класи. А наступного дня тут організують гуцульський карнавал. Про це інформує Zaxid.net.

Учасники дійства пройдуться центральною вулицею міста, де рух транспорту буде зупинено.

Тут гості святкування зможуть ближче познайомитися з культурою гуцулів.

Керівник відділу туризму та інвестиційної політики Яремчанської міськради Петро Бабчук розповів: «Можна буде зліпити сирного коника, зіграти на гуцульських трембітах або дримбі, одягнутися в гуцульський стрій. Будуть майстер-класи з ліжникарства і гончарства. Містечко майстрів працюватиме у суботу і неділю».

Петро Бабчук нагадав, що карнавал започаткували 2019 року. Особливістю дійства є платформи, в оформленні яких можуть брати участь різні колективи, установи чи сусідні територіальні громади.

«Основна вимога, якщо ви хочете взяти участь у гуцульському карнавалі, це те, що в учасників мають бути елементи гуцульського одягу або вишиванки. На вибір колективів це може бути, платформа, піша хода, можуть їхати на велосипедах або на возах. Це вже креатив, як хто до цього підійде», – пояснює Петро Бабчук.

На центральні площі міста відбудеться голосування за найкращу платформу.

Протягом суботи та неділі у вечірній час гостей святкування розважатимуть учасники етно-концерту. Серед них гурти «Рокаш», «Калуш», «Цвіт кульбаби», «Анця» та виконавці Іван Наві і Ярослав Крайній.

Додамо, що у Вінниці відбувся фестиваль яскравих фарб «Holi», який традиційно святкують у багатьох країнах світу.

Також у Києві у столичному парку «Співоче» відбулося свято морозива. У цей день відвідувачі локації зможуть не тільки побачити квіткові композиції та відпочити в лаунж-зоні, але вдосталь насолодитися морозивом та взяти участь у лотереї від спонсора заходу.

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