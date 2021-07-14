У Вінниці відбудеться фестиваль яскравих фарб «Holi» (фото)

«Холі» – це популярний індуїстський фестиваль, який святкують у багатьох країнах

16 липня у Вінниці відбудеться фестиваль яскравих фарб «Holi». Усі гості фестивалю зможуть обсипатися сухими яскравими фарбами і танцювати під ритми ді-джеїв. Про це інформує сайт MoeMisto.

Фестиваль фарб буде відбуватися з 18.00 до 20.00 у Центральному міському парку на майданчику лунапарку.

Фарби, якими обсипатимуться учасники фестивалю, є абсолютно безпечними для шкіри та одягу. Але організатори просять одягнути білу футболку та джинси.

Варто сказати, що «холі» – це популярний індуїстський фестиваль. Його святкують не лише в Індії, а й у Непалі, Бангладеш, Пакистані, Шрі-Ланці. Головний день фестивалю відомий як «Дхулхеті», «Дхуланді» або «Дхуленді», коли люди обсипають один одного кольоровою пудрою та поливають підфарбованою водою.

На попередній день, «Холіка-Дахан» або «Чотті-Холі» запалюють багаття на честь дивовижного спасіння молодого Прахлада, коли люта богиня Холіка, кинула його у полум'я. Холіка сама згоріла, але Прахлад навіть уникнув обпалень.

Через п'ять днів відбувається день «Ранґапанчамі», після якого використання кольорів закінчується.

Холі святкується наприкінці зими на останній прояв повного Місяця у місяць пхалґуна, зазвичай у лютому або березні. Із 2000-х років холі проводять в Україні.

Додамо, що у неділю, 18 липня, у столичному парку «Співоче» відбудеться свято морозива. У цей день відвідувачі локації зможуть не тільки побачити квіткові композиції та відпочити в лаунж-зоні, але вдосталь насолодитися морозивом та взяти участь у лотереї від спонсора заходу.

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