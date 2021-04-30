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    На Київщині пройшла унікальна виставка майстрів писанкарства (фото)

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    На виставці були представлені писанки у традиційних та сучасних техніках розпису і оздоблення - На Київщині пройшла унікальна виставка майстрів писанкарства (фото)
    На виставці були представлені писанки у традиційних та сучасних техніках розпису і оздоблення
    Фото: Київська ОДА

    Майстрині поділилися своїми секретами писанок

    З 19 по 28 квітня на Київщині відбулася обласна виставка майстрів декоративно-прикладного мистецтва по писанкарству «Великодній передзвін». Вона була організована Київським обласним центром народної творчості та культурно-освітньої роботи до світлого свята Великодня і пройшла за підтримки управління культури Київської облдержадміністрації та Київської обласної ради. Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

    Майстрині поділилися своїми секретами писанок та представили дуже цікаві та корисні майстер-класи.

    На виставці були представлені писанки виконані в традиційних та сучасних техніках розпису і оздоблення.

    У виставці взяли участь майстри з м. Біла Церква (Наталія Статива-Жарко), Ірина Дудчик; Дмитрівська ТГ (Оксана Шанковська); Іванківська ТГ (Наталія Василишина); Петрівська ТГ (Ольга Палій); Пісківська ТГ (Серафима Євстаф’єва та Валентина Євстаф’єва); Володарська ТГ (Наталія Маринич); м. Васильків (Леся Турукіна, Богдан Шевченко); смт Рокитне (Тетяна Мартосіч); Березенська ТГ (Наталія Кузьменко); Вишгородська ТГ (Оксана Рябець, Наталія Арсенюк); м. Тараща (Наталія Семенова) Білоцерківської ТГ (Людмила Мімуліна, Ніна Іванова, Галина Малюх, Людмила Сябро); Чабанівська ТГ (Фененко Наталія); Тетіївська ТГ (вихованка арт-студії “Диваки” Яковишина Анна, керівник студії Кулаківська Ольга); Баришівська ТГ (Зікій Віталія, Юлія Кухова-Олефіренко, Нелі Пилипенко, учениця Бзівського НВК Богдана Фірсова); м. Фастів (Олена Гуртова, Наталія Павленко), Калитянська ТГ (Руденко Олеся Борисівна); с. Віта-Поштова (Валентина Яковлєва).

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    На Київщині пройшла унікальна виставка майстрів писанкарства (фото)
    На Київщині пройшла унікальна виставка майстрів писанкарства (фото)
    На Київщині пройшла унікальна виставка майстрів писанкарства (фото)
    На Київщині пройшла унікальна виставка майстрів писанкарства (фото)

    Київська ОДА висловила вдячність майстриням: «Шановні майстри Київщини, щиро дякуємо вам за вашу нелегку працю, за ваш талант, за те, що надбання наших предків ви бережете, примножуєте і, найголовніше, передаєте із покоління в покоління. Честь і хвала Вам, що бережете та вкладаєте душу задля розвитку нашої культури та прославляєте нашу талановиту Київщину!».

    Теги: Київщина виставка Великдень 2021
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