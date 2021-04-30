На Київщині пройшла унікальна виставка майстрів писанкарства (фото)

На виставці були представлені писанки у традиційних та сучасних техніках розпису і оздоблення

Майстрині поділилися своїми секретами писанок

З 19 по 28 квітня на Київщині відбулася обласна виставка майстрів декоративно-прикладного мистецтва по писанкарству «Великодній передзвін». Вона була організована Київським обласним центром народної творчості та культурно-освітньої роботи до світлого свята Великодня і пройшла за підтримки управління культури Київської облдержадміністрації та Київської обласної ради. Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

Майстрині поділилися своїми секретами писанок та представили дуже цікаві та корисні майстер-класи.

На виставці були представлені писанки виконані в традиційних та сучасних техніках розпису і оздоблення.

У виставці взяли участь майстри з м. Біла Церква (Наталія Статива-Жарко), Ірина Дудчик; Дмитрівська ТГ (Оксана Шанковська); Іванківська ТГ (Наталія Василишина); Петрівська ТГ (Ольга Палій); Пісківська ТГ (Серафима Євстаф’єва та Валентина Євстаф’єва); Володарська ТГ (Наталія Маринич); м. Васильків (Леся Турукіна, Богдан Шевченко); смт Рокитне (Тетяна Мартосіч); Березенська ТГ (Наталія Кузьменко); Вишгородська ТГ (Оксана Рябець, Наталія Арсенюк); м. Тараща (Наталія Семенова) Білоцерківської ТГ (Людмила Мімуліна, Ніна Іванова, Галина Малюх, Людмила Сябро); Чабанівська ТГ (Фененко Наталія); Тетіївська ТГ (вихованка арт-студії “Диваки” Яковишина Анна, керівник студії Кулаківська Ольга); Баришівська ТГ (Зікій Віталія, Юлія Кухова-Олефіренко, Нелі Пилипенко, учениця Бзівського НВК Богдана Фірсова); м. Фастів (Олена Гуртова, Наталія Павленко), Калитянська ТГ (Руденко Олеся Борисівна); с. Віта-Поштова (Валентина Яковлєва).

Київська ОДА висловила вдячність майстриням: «Шановні майстри Київщини, щиро дякуємо вам за вашу нелегку працю, за ваш талант, за те, що надбання наших предків ви бережете, примножуєте і, найголовніше, передаєте із покоління в покоління. Честь і хвала Вам, що бережете та вкладаєте душу задля розвитку нашої культури та прославляєте нашу талановиту Київщину!».