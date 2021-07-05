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    На Вінниччині десятки майстринь створили унікальне панно (фото, відео)

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    Панно виготовляли близько 30 майстринь з різних міст країни - На Вінниччині десятки майстринь створили унікальне панно (фото, відео)
    Панно виготовляли близько 30 майстринь з різних міст країни
    Фото з відкритих джерел

    Панно продемонстрували під час проведення фестивалю «Подільський оберіг», який провели 3 липня у селі Буша

    До ювілейної річниці Незалежності України, на Вінниччині створили унікальне панно «Код: UA». Про це інформує Вінниця.інфо.

    Панно виготовляли на старовинних верстатах близько 30 майстринь з різних міст країни. Килим має по понад два метри, як заввишки, так і завширшки. Його виготовили за два тижні під час першого текстильного пленеру у селі Буша. Використали шовкові, лляні та бавовняні нитки.

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    На Вінниччині десятки майстринь створили унікальне панно (фото, відео)
    На Вінниччині десятки майстринь створили унікальне панно (фото, відео)
    На Вінниччині десятки майстринь створили унікальне панно (фото, відео)
    На Вінниччині десятки майстринь створили унікальне панно (фото, відео)
    На Вінниччині десятки майстринь створили унікальне панно (фото, відео)
    На Вінниччині десятки майстринь створили унікальне панно (фото, відео)
    На Вінниччині десятки майстринь створили унікальне панно (фото, відео)
    На Вінниччині десятки майстринь створили унікальне панно (фото, відео)
    На Вінниччині десятки майстринь створили унікальне панно (фото, відео)
    На Вінниччині десятки майстринь створили унікальне панно (фото, відео)
    На Вінниччині десятки майстринь створили унікальне панно (фото, відео)
    На Вінниччині десятки майстринь створили унікальне панно (фото, відео)
    На Вінниччині десятки майстринь створили унікальне панно (фото, відео)

    «Панно означає нашу єдність та соборність нашої Неньки. У його центральній часині – славень. Це є прапор України. Жовту частину ткала майстриня з Ямполя. А синє – майстриня з Києва. Зображення між прапором – це червоно-чорний хрест. Як символ віри, надії, пам’яті. Кожна частинка килима, якщо почати з самого рядна, то воно перебране «колосками», аби підтримати його графіку. Є також елементи килимової техніки від нашої майстрині Валентини Ткач. Є «зорі», які притаманні Поділлю, Поліссю, Київщині, східній частині України. Щоб показати саму єдність. К наші «зорі» можуть поєднатися у цільну плеяду», – пояснює львів’янка Олена Сіра, учасниця та співорганізатор проєкту.

    «Ми використовували різну пряжу. Брали бавовняні, лляні шовкові нитки. Основна маса пішла вовною, тому що вона є легша в роботі. Це наша перша велика колективна робота. Дуже сподобалося. Наступного разу зробимо щось інше, краще, більше. Можливо, й навіть на рекорд підемо», – зауважує ще одна учасниця Галина Гром, майстриня з міста Дрогобич.

    Панно продемонстрували під час проведення фестивалю «Подільський оберіг», який провели 3 липня у селі Буша. А виготовляли у місцевому «Музеї ткацтва».

    «На цих верстатах ми і трудилися. Я працювала ось за цим верстатом, він найстаріший у музеї. Датується кінцем XVII століття. Дерев’яна основа складається з двох частин. Певні балки замінили, які відповідають за натяг та роботу верстату. А нижні долівки, які є самою структурою, вони таки і можуть датуватися кінцем XVII століття. Можу сказати, цей верстат має своєрідне тепло. Він має свій скрип, ритм. Якщо в більш сучасних верстатах, вони є трішки механічніші, вони є вправніші, то до цього верстату необхідно звикати. У нього є свій стиль роботи. У нього є свої педалі, має своє бердо. І от всі його гаджети та частинки, вони хочуть, щоби ти під нього підлаштовувався. Інакше, не буде з ним роботи», – демонструє принцип роботи Олена Сіра.

    Майстриня розповіла, що за своє життя зіткала ж стільки кілометрів полотна, як відстань від Львова до Буші. Її мама, яка носила її під серцем, й сама ткаля. А Олена народилась якраз у рік оголошення Незалежності України. За верстатом вона з 12 років.

    «Найскладніше у самому верстаті, наснувати, протягнути через бердо, галива, і намотати на вал для основи. Тобто, підготувати основу полотна. Інколи, на ці підготовки знадобляться цілі тижні. А щоб виткати виріб – 5-6 годин», – каже Олена.

    Додамо, що жителька Кременчука, 76-річна Тетяна Мкртчян стала рекордсменкою України. Національний рекорд оголосили 21 червня 2021 року на виставці вишитих нею картин.

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    Теги: Вінниця мистецтво виставка
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    На Вінниччині десятки майстринь створили унікальне панно (фото, відео)