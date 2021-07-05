На Вінниччині десятки майстринь створили унікальне панно (фото, відео)

Панно продемонстрували під час проведення фестивалю «Подільський оберіг», який провели 3 липня у селі Буша

До ювілейної річниці Незалежності України, на Вінниччині створили унікальне панно «Код: UA». Про це інформує Вінниця.інфо.

Панно виготовляли на старовинних верстатах близько 30 майстринь з різних міст країни. Килим має по понад два метри, як заввишки, так і завширшки. Його виготовили за два тижні під час першого текстильного пленеру у селі Буша. Використали шовкові, лляні та бавовняні нитки.

«Панно означає нашу єдність та соборність нашої Неньки. У його центральній часині – славень. Це є прапор України. Жовту частину ткала майстриня з Ямполя. А синє – майстриня з Києва. Зображення між прапором – це червоно-чорний хрест. Як символ віри, надії, пам’яті. Кожна частинка килима, якщо почати з самого рядна, то воно перебране «колосками», аби підтримати його графіку. Є також елементи килимової техніки від нашої майстрині Валентини Ткач. Є «зорі», які притаманні Поділлю, Поліссю, Київщині, східній частині України. Щоб показати саму єдність. К наші «зорі» можуть поєднатися у цільну плеяду», – пояснює львів’янка Олена Сіра, учасниця та співорганізатор проєкту.

«Ми використовували різну пряжу. Брали бавовняні, лляні шовкові нитки. Основна маса пішла вовною, тому що вона є легша в роботі. Це наша перша велика колективна робота. Дуже сподобалося. Наступного разу зробимо щось інше, краще, більше. Можливо, й навіть на рекорд підемо», – зауважує ще одна учасниця Галина Гром, майстриня з міста Дрогобич.

Панно продемонстрували під час проведення фестивалю «Подільський оберіг», який провели 3 липня у селі Буша. А виготовляли у місцевому «Музеї ткацтва».

«На цих верстатах ми і трудилися. Я працювала ось за цим верстатом, він найстаріший у музеї. Датується кінцем XVII століття. Дерев’яна основа складається з двох частин. Певні балки замінили, які відповідають за натяг та роботу верстату. А нижні долівки, які є самою структурою, вони таки і можуть датуватися кінцем XVII століття. Можу сказати, цей верстат має своєрідне тепло. Він має свій скрип, ритм. Якщо в більш сучасних верстатах, вони є трішки механічніші, вони є вправніші, то до цього верстату необхідно звикати. У нього є свій стиль роботи. У нього є свої педалі, має своє бердо. І от всі його гаджети та частинки, вони хочуть, щоби ти під нього підлаштовувався. Інакше, не буде з ним роботи», – демонструє принцип роботи Олена Сіра.

Майстриня розповіла, що за своє життя зіткала ж стільки кілометрів полотна, як відстань від Львова до Буші. Її мама, яка носила її під серцем, й сама ткаля. А Олена народилась якраз у рік оголошення Незалежності України. За верстатом вона з 12 років.

«Найскладніше у самому верстаті, наснувати, протягнути через бердо, галива, і намотати на вал для основи. Тобто, підготувати основу полотна. Інколи, на ці підготовки знадобляться цілі тижні. А щоб виткати виріб – 5-6 годин», – каже Олена.

Додамо, що жителька Кременчука, 76-річна Тетяна Мкртчян стала рекордсменкою України. Національний рекорд оголосили 21 червня 2021 року на виставці вишитих нею картин.

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