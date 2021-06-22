Майстриня з Кременчука стала рекордсменкою України з вишивання картин

Майже 6 мільйонів вишитих хрестиків

Жителька Кременчука, 76-річна Тетяна Мкртчян стала рекордсменкою України. Національний рекорд оголосили 21 червня 2021 року на виставці вишитих нею картин, розповідає полтавське видання Коло.

Жінку визнано найкращою в номінації «Найбільша площа вишитих хрестиком картин власноруч однією людиною» (категорія «Мистецтво»).

Загальна площа картин вишивальниці – 23,84 кв.м, а це – майже 6 мільйонів вишитих хрестиків.

Тетяна вишиває нитками зі старих речей. Хрестики рахує сама, вишиває на різну тематику, але картини на релігійну тему даються їй найкраще. Нині мисткиня скаржиться на поганий зір та біль у руках, але своє хобі покидати не планує. Шкодує, що немає послідовників.

Додаткові подробиці наводить представниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова на своїй сторінці у фейсбуці. Ось що, зокрема, відомо життєвий шлях майстрині:

«За 15 років рукоділля вона вишила величезну кількість картин, які зараз знаходяться у приватних колекціях України і світу. Майже все своє трудове життя вона працювала на автобудівному заводі КрАЗ. Разом із чоловіком виховала трьох дітей, а з ними й трьох внуків. І вже на заслуженому відпочинку почала захоплюватися мереженням заполоччю. Її рукотворні картини вражають своїми яскравими фарбами та дивовижними сюжетами».

120 вишитих картин Тетяни Мкртчян наразі представлено на авторській виставці «Перлина вишиваного світу» у центральній залі міської бібліотеки Кременчука за адресою вулиця Соборна 9/16.

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