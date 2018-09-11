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    Хотіли відпочити, як дорослі. Двоє школярів розгромили нічний клуб в окупованому Криму

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    Хотіли відпочити, як дорослі. Двоє школярів розгромили нічний клуб в окупованому Криму

    За попередніми даними, збиток оцінюється в 2 мільйони рублів

    Двоє школярів практично повністю розгромили нічний клуб в окупованому Криму. Як стало відомо, один з них навчається в шостому, а другий в третьому класі, але вони вже побажали відпочивати, як дорослі. Нічний клуб закрився майже 3 місяці тому і не мав охорони. Школярі змогли проникнути всередину і приходили туди кілька днів поспіль.

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    Хотіли відпочити, як дорослі. Двоє школярів розгромили нічний клуб в окупованому Криму
    Хотіли відпочити, як дорослі. Двоє школярів розгромили нічний клуб в окупованому Криму
    Хотіли відпочити, як дорослі. Двоє школярів розгромили нічний клуб в окупованому Криму

    За цей час вони встигли зламати сейф, в якому було порожньо, розгромити дорогу апаратуру і навіть залити все навколо з вогнегасників.

    За попередніми даними, збиток оцінюється в 2 мільйони рублів. Вандалів взяли на гарячому, а тепер з їх батьками розмовляє поліція.

    Джерело: trinixy.ru

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