Хотіли відпочити, як дорослі. Двоє школярів розгромили нічний клуб в окупованому Криму



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За попередніми даними, збиток оцінюється в 2 мільйони рублів

Двоє школярів практично повністю розгромили нічний клуб в окупованому Криму. Як стало відомо, один з них навчається в шостому, а другий в третьому класі, але вони вже побажали відпочивати, як дорослі. Нічний клуб закрився майже 3 місяці тому і не мав охорони. Школярі змогли проникнути всередину і приходили туди кілька днів поспіль.

За цей час вони встигли зламати сейф, в якому було порожньо, розгромити дорогу апаратуру і навіть залити все навколо з вогнегасників.

За попередніми даними, збиток оцінюється в 2 мільйони рублів. Вандалів взяли на гарячому, а тепер з їх батьками розмовляє поліція.

Джерело: trinixy.ru