  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Росії дитину замкнули в камері зберігання торгового центру

    • Розсилка
    У Росії дитину замкнули в камері зберігання торгового центру

    Скільки він просидів під замком, невідомо

    Дитину замкнули в камері схову одного з торгових центрів міста Гарячий Ключ в Краснодарському краї.

    Відповідне відео з’явилося на сторінці «Гарячий Ключ life» в Instagram.

    На опублікованих кадрах видно, що співробітники ТЦ намагалися підібрати ключ до камери, в якій замкнута дитина, але не змогли цього зробити. На допомогу їм прийшов один з відвідувачів центру і, виламавши замок, звільнив хлопчика, якому на вигляд близько 10 років. Скільки він просидів під замком, невідомо.

    Судячи з розмови працівників ТЦ, дитина є сином однієї зі співробітниць.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    ТЦ 5 авеню.Ребенка закрыли в шкафчике для сумок. #горячийключ #гк #горячий_ключ #gk_life_news

    Публикация от Горячий Ключ life (@gk_life_news)

    Як повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу главку МВС Росії по Краснодарському краю, хлопчик заліз в камеру сам. При цьому співробітники правоохоронних органів продовжують перевірку.

    Росія МВС діти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ