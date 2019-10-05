У Росії дитину замкнули в камері зберігання торгового центру



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Скільки він просидів під замком, невідомо

Дитину замкнули в камері схову одного з торгових центрів міста Гарячий Ключ в Краснодарському краї.

Відповідне відео з’явилося на сторінці «Гарячий Ключ life» в Instagram.

На опублікованих кадрах видно, що співробітники ТЦ намагалися підібрати ключ до камери, в якій замкнута дитина, але не змогли цього зробити. На допомогу їм прийшов один з відвідувачів центру і, виламавши замок, звільнив хлопчика, якому на вигляд близько 10 років. Скільки він просидів під замком, невідомо.

Судячи з розмови працівників ТЦ, дитина є сином однієї зі співробітниць.

Як повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу главку МВС Росії по Краснодарському краю, хлопчик заліз в камеру сам. При цьому співробітники правоохоронних органів продовжують перевірку.