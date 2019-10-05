У Росії дитину замкнули в камері зберігання торгового центру
Скільки він просидів під замком, невідомо
Дитину замкнули в камері схову одного з торгових центрів міста Гарячий Ключ в Краснодарському краї.
Відповідне відео з’явилося на сторінці «Гарячий Ключ life» в Instagram.
На опублікованих кадрах видно, що співробітники ТЦ намагалися підібрати ключ до камери, в якій замкнута дитина, але не змогли цього зробити. На допомогу їм прийшов один з відвідувачів центру і, виламавши замок, звільнив хлопчика, якому на вигляд близько 10 років. Скільки він просидів під замком, невідомо.
Судячи з розмови працівників ТЦ, дитина є сином однієї зі співробітниць.
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ТЦ 5 авеню.Ребенка закрыли в шкафчике для сумок. #горячийключ #гк #горячий_ключ #gk_life_news
Як повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу главку МВС Росії по Краснодарському краю, хлопчик заліз в камеру сам. При цьому співробітники правоохоронних органів продовжують перевірку.