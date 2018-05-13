Вакарчук назвав найкращий виступ «Євробачення-2018»

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Святослав Вакарчук

Вакарчук оцінив виступ переможця минулорічного Євробачення

Український музикант і фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вважає, що найкраще у рамках «Євробачення-2018» виступив минулорічний переможець пісенного конкурсу Сальвадор Собрал.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Найкращий виступ Євробачення… – це переможець минулорічного Євробачення Сальвадор Собрал. Без всяких балетів, танців і феєрверків, та ще й з Каетану Велозу. Аж подих захоплює... Дай Бог їм здоров’я!» – зазначив музикант.

Найкращий виступ Євробачення це ...переможець минулорічного Євробачення Salvador Sobral...без всяких балетів, танців і фейерверків та ще й з Caetano Veloso. Аж подих захоплює...Дай Бог їм здоров’я! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 12 травня 2018 р.

У неділю, 13 травня в столиці Португалії, Лісабоні завершився фінал «Євробачення-2018», в ході якого переможцем міжнародного пісенного конкурсу став представниця Ізраїлю Нетта Барзілай.

Україну на «Євробаченні-2018» представив співак Melovin з композицією «Under The Ladder», який посів сьоме місце за результатами голосування глядачів і 26 місце - за оцінками професійного журі. В результаті Melovin зайняв 17-е місце з 26 можливих.

Виступ співака Melovinвід України на Євробаченні 2018 - був дуже ефектним і яскравим. Весь номер побудований навколо високої конструкції - на її вершині стоїть срібний рояль з крилами. На початку номера Melovin звільнився від кокона, а також грав на роялі під час того, як навколо нього горіли сходи.