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    Вакарчук назвав найкращий виступ «Євробачення-2018»

    • Сьогодні, 05:33
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    <span>Святослав Вакарчук</span>
    Святослав Вакарчук

    Вакарчук оцінив виступ переможця минулорічного Євробачення

    Український музикант і фронтмен гурту «Океан Ельзи»  Святослав Вакарчук вважає, що найкраще у рамках «Євробачення-2018» виступив минулорічний переможець пісенного конкурсу Сальвадор Собрал.

    Про це він написав у своєму Twitter.

    «Найкращий виступ Євробачення… – це переможець минулорічного Євробачення Сальвадор Собрал. Без всяких балетів, танців і феєрверків, та ще й з Каетану Велозу. Аж подих захоплює... Дай Бог їм здоров’я!» – зазначив музикант.

    У неділю, 13 травня в столиці Португалії, Лісабоні завершився фінал «Євробачення-2018», в ході якого переможцем міжнародного пісенного конкурсу став представниця Ізраїлю Нетта Барзілай.

    Україну на «Євробаченні-2018» представив співак Melovin з композицією «Under The Ladder», який посів сьоме місце за результатами голосування глядачів і 26 місце - за оцінками професійного журі. В результаті Melovin зайняв 17-е місце з 26 можливих.

    Виступ співака Melovinвід України на Євробаченні 2018 - був дуже ефектним і яскравим. Весь номер побудований навколо високої конструкції - на її вершині стоїть срібний рояль з крилами. На початку номера Melovin звільнився від кокона, а також грав на роялі під час того, як навколо нього горіли сходи.

    Євробачення музика конкурс Святослав Вакарчук Океан Ельзи Португалія Twitter Melovin
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