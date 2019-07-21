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    Вакарчук розповів, що буде з гуртом «Океан Ельзи» після виборів

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    Святослав Вакарчук продовжить виступати з гуртом&nbsp;&laquo;Океан Ельзи&raquo; - Вакарчук розповів, що буде з гуртом «Океан Ельзи» після виборів
    Святослав Вакарчук продовжить виступати з гуртом «Океан Ельзи»

    Закон дозволяє суміщати парламентську та творчу діяльність

    Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук не збирається покидати гурту «Океан Ельзи» після виборів.

    Про це Вакарчук розповів у власному штабі після оприлюднення результатів екзитполів.

    «Я людина, яка декларує відсутність подвійних стандартів, я людина, яка декларує автентичність. Хіба я можу сказати вам, що мені більше нецікаво займатись музикою. Ви не повірите. Скажете, що я граю. Оскільки грати я не вмію, я скажу, що щиро вважаю, нема чого приховувати – «Океан Ельзи» існуватиме. Слава Богу, закон дозволяє займатись творчою діяльністю, а Бог забороняє мені не займатись», - заявив Вакарчук. 

    За першими даними екзитполів партія Вакарчука долає прохідний бар'єр та проходить до Верховної Ради.  

    Нагадаємо, сьогодні в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.

     Читайте також: В Раду проходять п'ять партій. Дані всіх екзит-полів (графіка)
    ЦВК вибори Святослав Вакарчук Океан Ельзи закон партії
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