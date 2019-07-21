Вакарчук розповів, що буде з гуртом «Океан Ельзи» після виборів



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Святослав Вакарчук продовжить виступати з гуртом «Океан Ельзи»

Закон дозволяє суміщати парламентську та творчу діяльність

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук не збирається покидати гурту «Океан Ельзи» після виборів.

Про це Вакарчук розповів у власному штабі після оприлюднення результатів екзитполів.

«Я людина, яка декларує відсутність подвійних стандартів, я людина, яка декларує автентичність. Хіба я можу сказати вам, що мені більше нецікаво займатись музикою. Ви не повірите. Скажете, що я граю. Оскільки грати я не вмію, я скажу, що щиро вважаю, нема чого приховувати – «Океан Ельзи» існуватиме. Слава Богу, закон дозволяє займатись творчою діяльністю, а Бог забороняє мені не займатись», - заявив Вакарчук.

За першими даними екзитполів партія Вакарчука долає прохідний бар'єр та проходить до Верховної Ради.

Нагадаємо, сьогодні в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.