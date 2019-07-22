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    Вакарчук заявив, що Зеленський поки що нічого не пропонував

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    <p>Лідер партії &laquo;Голос&raquo; Святослав Вакарчук</p> - Вакарчук заявив, що Зеленський поки що нічого не пропонував

    Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук

    Фото: Укрінформ

    «Мені ніхто нічого не пропонував», - зазначив Вакарчук

    Представники команди президента Володимира Зеленського не запрошували лідера партії «Голос» Святослава Вакарчука для переговорів щодо посади прем'єр-міністра.

    Про це Вакарчук сказав під час брифінгу 22 липня.

    «Мені ніхто нічого не пропонував», - зазначив Вакарчук, відповідаючи на запитання про намір Зеленського зустрітися з цього приводу.

    Водночас він підкреслив, що коментарі можливі лише після оголошення офіційних результатів виборів.

    21 липня, після оголошення перших результатів екзитполів Вакарчук заявив, що «Голос» готовий до переговорів зі «Слугою народу»

    Зазначимо, що станом на 22 липня 15:30 Центрвиборчком опрацював майже 68% протоколів

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.40%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%

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    Джерело: Укрінформ

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