Вакарчук заявив, що Зеленський поки що нічого не пропонував
Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук
«Мені ніхто нічого не пропонував», - зазначив Вакарчук
Представники команди президента Володимира Зеленського не запрошували лідера партії «Голос» Святослава Вакарчука для переговорів щодо посади прем'єр-міністра.
Про це Вакарчук сказав під час брифінгу 22 липня.
«Мені ніхто нічого не пропонував», - зазначив Вакарчук, відповідаючи на запитання про намір Зеленського зустрітися з цього приводу.
Водночас він підкреслив, що коментарі можливі лише після оголошення офіційних результатів виборів.
21 липня, після оголошення перших результатів екзитполів Вакарчук заявив, що «Голос» готовий до переговорів зі «Слугою народу».
Зазначимо, що станом на 22 липня 15:30 Центрвиборчком опрацював майже 68% протоколів.
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Зеленський Володимир Олександрович30.24%
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Порошенко Петро Олексійович15.95%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
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Бойко Юрій Анатолійович11.67%
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Гриценко Анатолій Степанович6.91%
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Смешко Ігор Петрович6.04%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.15%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Джерело: Укрінформ