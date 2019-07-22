Вакарчук заявив, що Зеленський поки що нічого не пропонував



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук Фото: Укрінформ

«Мені ніхто нічого не пропонував», - зазначив Вакарчук

Представники команди президента Володимира Зеленського не запрошували лідера партії «Голос» Святослава Вакарчука для переговорів щодо посади прем'єр-міністра.

Про це Вакарчук сказав під час брифінгу 22 липня.

«Мені ніхто нічого не пропонував», - зазначив Вакарчук, відповідаючи на запитання про намір Зеленського зустрітися з цього приводу.

Водночас він підкреслив, що коментарі можливі лише після оголошення офіційних результатів виборів.

21 липня, після оголошення перших результатів екзитполів Вакарчук заявив, що «Голос» готовий до переговорів зі «Слугою народу».

Зазначимо, що станом на 22 липня 15:30 Центрвиборчком опрацював майже 68% протоколів.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Читайте також:

Джерело: Укрінформ