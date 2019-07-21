«Голос» готовий до переговорів зі «Слугою народу» - Вакарчук



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Свяослав Вакарчук провів брифінг для журналістів Фото Михайла Глуховського, Главком

Ми готові брати участь у екшені - заявив Вакарчук

У виборчому штабі партії «Голос» відреагували на перші дані екзитполів. Лідер політсили на брифінгу, зокрема, заявив, що «

«Ми готові брати участь (у екшені)», - підкреслив Вакарчук.

Він заявив про готовність посідати будь-які посади, «від урядових до волонтерських».

За словами Вакарчука, перемовини про формування коаліції розпочнуться наступного дня, коли стануть відомі остаточні результати виборів. «Голос» готовий до таких переговорів, і, за словами Вакарчука не відкидає переговорів зі «Слугою народу».

Зі свого боку Ярослав Юрчишин додав, з ким «Голос» не увійде до коаліції.

«Ми готові йти в коаліцію з тими політсилами, за якими немає олігархів і корупції», - заявив він. - Якщо Тимошенко і Порошенко зможуть чесно говорити про деолігархізацію, тоді з ними можуть бути переговори».

«Із будь-ким, хто не готовий діяти по-новому, ми не готові до об'єднання», - додав Вакарчук.

За першими даними екзитполів партія Вакарчука долає прохідний бар'єр та проходить до Верховної Ради.