Pfizer в Україні. Ляшко уточнив, як відбуватиметься вакцинація
Pfizer-BioNTech повинна зберігатися за температури в межах від -60 °C до -80 °C
Щеплення вакциною Pfizer-BioNTech (торговельна назва – Comirnaty) розпочнеться вже 18 квітня із Київської області. З 19 квітня – по всій Україні. Нею насамперед щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей. Потім – працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників. Про це повідомив Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй сторінці в мережі Facebook.
«Розподіл вакцин: по 1170 доз у кожну з областей та в м. Київ. Разом із вакцинами розвезуть розчин для їхнього розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів», – написав Ляшко.
Він нагадав, що вакцина виробництва Pfizer-BioNTech повинна зберігатися та транспортуватися за температури в межах від -60 °C до -80 °C.
Для перевезення перших 117 тис. доз вакцини від Pfizer обрали приватну логістичну компанію ТОВ «Фармасофт»».
Трохи деталей про особливості транспортування та зберігання вакцини:
- Логістична компанія щотижня (за необхідності частіше) доставлятиме партії вакцини з центрального складу в м. Києві, де вони зберігатимуться в морозильному обладнанні за температури від -60°C до -80°C, до регіональних складів у кількості й за графіком, визначеним МОЗ України.
- На обласних складах заморожені вакцини зберігатимуться в термоконтейнерах із сухим льодом, які забезпечують підтримання температури -60°C.
- Із регіональних складів партії попередньо розмороженої вакцини забиратимуть працівники мобільних бригад, складатимуть її в термосумки чи термоконтейнери з температурним режимом від +2°C до +8°C та виїжджатимуть у місця проведення щеплення.
- Представник регіонального складу та представник мобільної бригади мають пересвідчитись, що зафіксовано час та дату розмороження вакцини. Мобільна бригада має використати отриману партію вакцини протягом 120 годин із моменту розмороження.
- Термін зберігання в термічно стійкій транспортній тарі (термоконтейнері), що забезпечує підтримання температури менше -60°C, – до 30 днів із моменту доставлення, за умови регулярного поповнення термоконтейнера сухим льодом.
У п’ятницю, 16 квітня, в Україну прибула перша партія американсько-німецької вакцини Pfizer/BioNTech. Це перший препарат із нового покоління РНК-вакцин, яким українці зможуть зробити щеплення від Covid-19.