Pfizer в Україні. Ляшко уточнив, як відбуватиметься вакцинація

Pfizer-BioNTech повинна зберігатися за температури в межах від -60 °C до -80 °C

Щеплення вакциною Pfizer-BioNTech (торговельна назва – Comirnaty) розпочнеться вже 18 квітня із Київської області. З 19 квітня – по всій Україні. Нею насамперед щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей. Потім – працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників. Про це повідомив Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Розподіл вакцин: по 1170 доз у кожну з областей та в м. Київ. Разом із вакцинами розвезуть розчин для їхнього розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів», – написав Ляшко.

Він нагадав, що вакцина виробництва Pfizer-BioNTech повинна зберігатися та транспортуватися за температури в межах від -60 °C до -80 °C.

Для перевезення перших 117 тис. доз вакцини від Pfizer обрали приватну логістичну компанію ТОВ «Фармасофт»».

Трохи деталей про особливості транспортування та зберігання вакцини:

Логістична компанія щотижня (за необхідності частіше) доставлятиме партії вакцини з центрального складу в м. Києві, де вони зберігатимуться в морозильному обладнанні за температури від -60°C до -80°C, до регіональних складів у кількості й за графіком, визначеним МОЗ України.

На обласних складах заморожені вакцини зберігатимуться в термоконтейнерах із сухим льодом, які забезпечують підтримання температури -60°C.

Із регіональних складів партії попередньо розмороженої вакцини забиратимуть працівники мобільних бригад, складатимуть її в термосумки чи термоконтейнери з температурним режимом від +2°C до +8°C та виїжджатимуть у місця проведення щеплення.

Представник регіонального складу та представник мобільної бригади мають пересвідчитись, що зафіксовано час та дату розмороження вакцини. Мобільна бригада має використати отриману партію вакцини протягом 120 годин із моменту розмороження.

Термін зберігання в термічно стійкій транспортній тарі (термоконтейнері), що забезпечує підтримання температури менше -60°C, – до 30 днів із моменту доставлення, за умови регулярного поповнення термоконтейнера сухим льодом.

У п’ятницю, 16 квітня, в Україну прибула перша партія американсько-німецької вакцини Pfizer/BioNTech. Це перший препарат із нового покоління РНК-вакцин, яким українці зможуть зробити щеплення від Covid-19.