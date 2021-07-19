Вакцинація в Україні. За добу медики зробили 37 тисяч щеплень

Загалом проведено 4 098 648 щеплень

За минулу добу, 18 липня, 37 173 людини в Україні вакциновано проти Covid-19. Як інформує пресслужба МОЗ, одну дозу отримали 28 582 людини, повністю імунізовані – 8 591 людина.

Протягом доби працювали:

88 мобільних бригад,

124 пункти щеплення;

225 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 667 523 людини, з них отримали одну дозу – 2 667 521 людина, повністю імунізовані та отримали два дози – 1 431 127 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 098 648 щеплень.

Зазначимо, в Україні за добу госпіталізовано понад 300 хворих на Covid-19.

До слова, в Україні вакцинація від коронавірусу може стати обов'язковою.

Також Ляшко анонсував створення інноваційних препаратів від Covid-19 в Україні.