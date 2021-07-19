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    Вакцинація в Україні. За добу медики зробили 37 тисяч щеплень

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    У неділю в Україні працювали&nbsp;225 центрів вакцинації - Вакцинація в Україні. За добу медики зробили 37 тисяч щеплень
    У неділю в Україні працювали 225 центрів вакцинації
    Фото: glavcom.ua

    Загалом проведено 4 098 648 щеплень

    За минулу добу, 18 липня, 37 173 людини в Україні вакциновано проти Covid-19. Як інформує пресслужба МОЗ, одну дозу отримали 28 582 людини, повністю імунізовані – 8 591 людина.

    Протягом доби працювали:

    • 88 мобільних бригад,
    • 124 пункти щеплення;
    • 225 центрів вакцинації.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 667 523 людини, з них отримали одну дозу – 2 667 521 людина, повністю імунізовані та отримали два дози – 1 431 127 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 098 648 щеплень.

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    Зазначимо, в Україні за добу госпіталізовано понад 300 хворих на Covid-19.

    До слова, в Україні вакцинація від коронавірусу може стати обов'язковою.

    Також Ляшко анонсував створення інноваційних препаратів від Covid-19 в Україні.

    Читайте також: В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Вакцинація в Україні. За добу медики зробили 37 тисяч щеплень