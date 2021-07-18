  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Партія вакцини Moderna прибула в аеропорт &laquo;Бориспіль&raquo; - В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть

    Партія вакцини Moderna прибула в аеропорт «Бориспіль»

    Фото: ЮНІСЕФ

    Партія була надана американським урядом через глобальний механізм COVAX

    Дитячий фонд ООН доставив в Україну понад 2 млн доз Covid-вакцини виробництва американської компанії Moderna. Партія була надана американським урядом через глобальний механізм COVAX, повідомляє ЮНІСЕФ.

    За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, вакцини «Модерна» з цієї поставки призначені для використання мобільними бригадами, які щеплюють організовані колективи та професійні групи попередніх етапів.

    «Наша ключова мета – захистити якнайбільше українців від Covid-19. Ми вдячні партнерам, які допомагають нам у цьому. Щодня ми збільшуємо обсяги, щоб усі охочі мали доступ до вакцинації. Я закликаю українців, які ще не щепились, не зволікати і відвідати найближчий центр масової вакцинації, щоб захистити своє здоров’я», – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

    «ВООЗ вітає першу доставку вакцини Moderna через механізм COVAX в Україну. Через COVAX за останні місяці в Україну було доставлено понад 2 мільйони доз вакцин і сьогоднішня доставка подвоїть доступні вакцини. Ця вакцина широко використовується в США та інших країнах. У середині липня понад 1,4 мільйона українців отримали дві дози вакцини, і ми закликаємо жителів України скористатися можливістю зробити щеплення», – говорить представник ВООЗ та Голова Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

    1 з 26
    на весь екран згорнути
    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    Фото: ЮНІСЕФ

    Moderna – це мРНК-вакцина, яка потребує особливих умов транспортування та зберігання. Препарату необхідна температура від -50°C до -15°C. Для повного курсу вакцинації треба отримати дві дози.

    Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

    Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

    Слід зауважити, що європейський регулятор заявив про серйозні побічні ефекти після вакцин Pfizer і Moderna.

    Водночас Pfizer розробляє вакцину проти Covid-19 штаму «Дельта».

    В Україні вже діють приблизно 200 центрів щеплень проти коронавірусу. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення, так і тих, хто записаний, але прийшов без запрошення. Для них є дві окремі черги. Та пріоритет надають літнім людям.

    Для вакцинації слід записатися до листа очікування вакцинації проти Covid-19 через «Дію» або гарячу лінію МОЗ. Для щеплення у Києві можна також записатися через портал для пацієнтів Helsi.me.

    Також МОЗ роз’яснило, як виправити помилки в ковід-сертифікатах.

    Теги: США міністр ООН щеплення ВООЗ Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть