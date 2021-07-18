В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть

Партія була надана американським урядом через глобальний механізм COVAX

Дитячий фонд ООН доставив в Україну понад 2 млн доз Covid-вакцини виробництва американської компанії Moderna. Партія була надана американським урядом через глобальний механізм COVAX, повідомляє ЮНІСЕФ.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, вакцини «Модерна» з цієї поставки призначені для використання мобільними бригадами, які щеплюють організовані колективи та професійні групи попередніх етапів.

«Наша ключова мета – захистити якнайбільше українців від Covid-19. Ми вдячні партнерам, які допомагають нам у цьому. Щодня ми збільшуємо обсяги, щоб усі охочі мали доступ до вакцинації. Я закликаю українців, які ще не щепились, не зволікати і відвідати найближчий центр масової вакцинації, щоб захистити своє здоров’я», – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«ВООЗ вітає першу доставку вакцини Moderna через механізм COVAX в Україну. Через COVAX за останні місяці в Україну було доставлено понад 2 мільйони доз вакцин і сьогоднішня доставка подвоїть доступні вакцини. Ця вакцина широко використовується в США та інших країнах. У середині липня понад 1,4 мільйона українців отримали дві дози вакцини, і ми закликаємо жителів України скористатися можливістю зробити щеплення», – говорить представник ВООЗ та Голова Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

Moderna – це мРНК-вакцина, яка потребує особливих умов транспортування та зберігання. Препарату необхідна температура від -50°C до -15°C. Для повного курсу вакцинації треба отримати дві дози.

Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

Слід зауважити, що європейський регулятор заявив про серйозні побічні ефекти після вакцин Pfizer і Moderna.

Водночас Pfizer розробляє вакцину проти Covid-19 штаму «Дельта».

В Україні вже діють приблизно 200 центрів щеплень проти коронавірусу. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення, так і тих, хто записаний, але прийшов без запрошення. Для них є дві окремі черги. Та пріоритет надають літнім людям.

Для вакцинації слід записатися до листа очікування вакцинації проти Covid-19 через «Дію» або гарячу лінію МОЗ. Для щеплення у Києві можна також записатися через портал для пацієнтів Helsi.me.

Також МОЗ роз’яснило, як виправити помилки в ковід-сертифікатах.