Ляшко анонсував створення інноваційних препаратів від Covid-19 в Україні

Ляшко не уточнив, у якій саме формі будуть ці препарати

Найближчим часом в Україні буде оголошено про створення інноваційних препаратів проти коронавірусу. Таких препаратів в Україні ще не було. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у коментарі Сьогодні.

«З'явилися деякі інноваційні препарати. І тут я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що зробила Україна по інноваційних препаратах, які мають пряму дію на вірус», — заявив глава МОЗ.

За його словами, таких препаратів в Україні ще не було, а у світі вони тільки з’являються.

Ляшко не уточнив, у якій саме формі будуть ці препарати.

«Подивимось. Тижні за два точно вийдемо з певними заявами», — додав міністр.

Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

Слід зауважити, що європейський регулятор заявив про серйозні побічні ефекти після вакцин Pfizer і Moderna.

Водночас Pfizer розробляє вакцину проти Covid-19 штаму «Дельта».

В Україні вже діють приблизно 200 центрів щеплень проти коронавірусу. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення, так і тих, хто записаний, але прийшов без запрошення. Для них є дві окремі черги. Та пріоритет надають літнім людям.

Для вакцинації слід записатися до листа очікування вакцинації проти Covid-19 через «Дію» або гарячу лінію МОЗ. Для щеплення у Києві можна також записатися через портал для пацієнтів Helsi.me.

Також МОЗ роз’яснило, як виправити помилки в ковід-сертифікатах.