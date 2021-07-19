Ляшко анонсував створення інноваційних препаратів від Covid-19 в Україні
Ляшко не уточнив, у якій саме формі будуть ці препарати
«З'явилися деякі інноваційні препарати. І тут я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що зробила Україна по інноваційних препаратах, які мають пряму дію на вірус», — заявив глава МОЗ.
За його словами, таких препаратів в Україні ще не було, а у світі вони тільки з’являються.
Ляшко не уточнив, у якій саме формі будуть ці препарати.
«Подивимось. Тижні за два точно вийдемо з певними заявами», — додав міністр.
Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.
Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.
Слід зауважити, що європейський регулятор заявив про серйозні побічні ефекти після вакцин Pfizer і Moderna.
Водночас Pfizer розробляє вакцину проти Covid-19 штаму «Дельта».
В Україні вже діють приблизно 200 центрів щеплень проти коронавірусу. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення, так і тих, хто записаний, але прийшов без запрошення. Для них є дві окремі черги. Та пріоритет надають літнім людям.
Для вакцинації слід записатися до листа очікування вакцинації проти Covid-19 через «Дію» або гарячу лінію МОЗ. Для щеплення у Києві можна також записатися через портал для пацієнтів Helsi.me.
Також МОЗ роз’яснило, як виправити помилки в ковід-сертифікатах.