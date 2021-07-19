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    Ляшко анонсував створення інноваційних препаратів від Covid-19 в Україні

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    Ляшко анонсував створення інноваційних препаратів від Covid-19 в Україні

    Ляшко не уточнив, у якій саме формі будуть ці препарати

    Найближчим часом в Україні буде оголошено про створення інноваційних препаратів проти коронавірусу. Таких препаратів в Україні ще не було. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у коментарі Сьогодні.

    «З'явилися деякі інноваційні препарати. І тут я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що зробила Україна по інноваційних препаратах, які мають пряму дію на вірус», — заявив глава МОЗ.

    За його словами, таких препаратів в Україні ще не було, а у світі вони тільки з’являються.

    Ляшко не уточнив, у якій саме формі будуть ці препарати.

    «Подивимось. Тижні за два точно вийдемо з певними заявами», — додав міністр.

    Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

    Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

    Слід зауважити, що європейський регулятор заявив про серйозні побічні ефекти після вакцин Pfizer і Moderna.

    Водночас Pfizer розробляє вакцину проти Covid-19 штаму «Дельта».

    В Україні вже діють приблизно 200 центрів щеплень проти коронавірусу. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення, так і тих, хто записаний, але прийшов без запрошення. Для них є дві окремі черги. Та пріоритет надають літнім людям.

    Для вакцинації слід записатися до листа очікування вакцинації проти Covid-19 через «Дію» або гарячу лінію МОЗ. Для щеплення у Києві можна також записатися через портал для пацієнтів Helsi.me.

    Також МОЗ роз’яснило, як виправити помилки в ковід-сертифікатах.

    Теги: міністр Україна щеплення вірус Віктор Ляшко
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    Ляшко анонсував створення інноваційних препаратів від Covid-19 в Україні