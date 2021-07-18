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    США про поставку вакцини Moderna: підтверджує нашу дружбу з Україною

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    В американському відомстві наголосили, що ця партія вакцини підтверджує дружбу з Україною - США про поставку вакцини Moderna: підтверджує нашу дружбу з Україною
    В американському відомстві наголосили, що ця партія вакцини підтверджує дружбу з Україною
    Фото: Department of State

    Сполучені Штати прагнуть подолати глобальну пандемію Covid-19

    Україна сьогодні вперше отримала партію вакцини від коронавірусу компанії Moderna, яку передали Сполучені Штати Америки. В Державному департаменті США зробили заяву з цього приводу. Про це йдеться в заяві Держдепу в Twitter.

    Як наголосили в американському відомстві, ця партія вакцини підтверджує дружбу з Україною.

    «Сполучені Штати прагнуть подолати глобальну пандемію Covid-19, щоб створити безпечніший світ. Наше пожертвування Україні 2 мільйонів доз вакцини Moderna підтверджує нашу відданість цій місії та нашу дружбу з Україною», – сказали в Держдепі.

    Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

    Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

    Слід зауважити, що європейський регулятор заявив про серйозні побічні ефекти після вакцин Pfizer і Moderna.

    Водночас Pfizer розробляє вакцину проти Covid-19 штаму «Дельта».

    В Україні вже діють приблизно 200 центрів щеплень проти коронавірусу. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення, так і тих, хто записаний, але прийшов без запрошення. Для них є дві окремі черги. Та пріоритет надають літнім людям.

    Для вакцинації слід записатися до листа очікування вакцинації проти Covid-19 через «Дію» або гарячу лінію МОЗ. Для щеплення у Києві можна також записатися через портал для пацієнтів Helsi.me.

    Також МОЗ роз’яснило, як виправити помилки в ковід-сертифікатах.

    Теги: США Україна щеплення вакцинація
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    США про поставку вакцини Moderna: підтверджує нашу дружбу з Україною