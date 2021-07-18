США про поставку вакцини Moderna: підтверджує нашу дружбу з Україною

В американському відомстві наголосили, що ця партія вакцини підтверджує дружбу з Україною

Сполучені Штати прагнуть подолати глобальну пандемію Covid-19

Україна сьогодні вперше отримала партію вакцини від коронавірусу компанії Moderna, яку передали Сполучені Штати Америки. В Державному департаменті США зробили заяву з цього приводу. Про це йдеться в заяві Держдепу в Twitter.

Як наголосили в американському відомстві, ця партія вакцини підтверджує дружбу з Україною.

«Сполучені Штати прагнуть подолати глобальну пандемію Covid-19, щоб створити безпечніший світ. Наше пожертвування Україні 2 мільйонів доз вакцини Moderna підтверджує нашу відданість цій місії та нашу дружбу з Україною», – сказали в Держдепі.

The United States is committed to beating the global COVID-19 pandemic to create a safer and more secure world. Our donation of 2 million doses of the Moderna vaccine to Ukraine reaffirms our commitment to this mission and our friendship with Ukraine. pic.twitter.com/JAkv9kSzXo — Department of State (@StateDept) July 18, 2021

Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

Слід зауважити, що європейський регулятор заявив про серйозні побічні ефекти після вакцин Pfizer і Moderna.

Водночас Pfizer розробляє вакцину проти Covid-19 штаму «Дельта».

В Україні вже діють приблизно 200 центрів щеплень проти коронавірусу. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення, так і тих, хто записаний, але прийшов без запрошення. Для них є дві окремі черги. Та пріоритет надають літнім людям.

Для вакцинації слід записатися до листа очікування вакцинації проти Covid-19 через «Дію» або гарячу лінію МОЗ. Для щеплення у Києві можна також записатися через портал для пацієнтів Helsi.me.

Також МОЗ роз’яснило, як виправити помилки в ковід-сертифікатах.