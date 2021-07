США про поставку вакцини Moderna: підтверджує нашу дружбу з Україною

Україна сьогодні вперше отримала партію вакцини від коронавірусу компанії Moderna, яку передали Сполучені Штати Америки. В Державному департаменті США зробили заяву з цього приводу. Про це йдеться в заяві Держдепу в Twitter.

Як наголосили в американському відомстві, ця партія вакцини підтверджує дружбу з Україною.

«Сполучені Штати прагнуть подолати глобальну пандемію Covid-19, щоб створити безпечніший світ. Наше пожертвування Україні 2 мільйонів доз вакцини Moderna підтверджує нашу відданість цій місії та нашу дружбу з Україною», – сказали в Держдепі.

The United States is committed to beating the global COVID-19 pandemic to create a safer and more secure world. Our donation of 2 million doses of the Moderna vaccine to Ukraine reaffirms our commitment to this mission and our friendship with Ukraine. pic.twitter.com/JAkv9kSzXo