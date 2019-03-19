На Харківщині облили червоною фарбою хрест, встановлений загиблим воїнам АТО (ФОТО)



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Фото: facebook.com/Iryna.Friz

Міністр у справах ветеранів Фріз пропонує посилити кримінальну відповідальність за наругу над могилами воїнів АТО

У Куп’янську на Харківської невідомі облили червою фарбою «Козацький хрест», встановлений на честь полеглих воїнів АТО. Про це повідомила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз у Facebook.

«Вандали облили червоною фарбою пам’ятник «Козацький хрест», встановлений минулого року на честь полеглих воїнів АТО в сквері імені Тараса Шевченка, у Куп’янську, Харківської області – злочин. Я закликаю поліцію Харківської області не обмежуватися виїздом на місце події та внесенням факту до журналу єдиного обліку, а дійсно провести всі необхідні заходи щодо пошуку та затримання вандалів», - зазначила міністр.

Фото: facebook.com/Iryna.Friz

Ірина Фріз пропонує посилити кримінальну відповідальність за наругу над могилами воїнів АТО.

Фото: facebook.com/Iryna.Friz

«Також я закликаю народних депутатів проголосувати законопроект, який ще наприкінці минулого року був розроблений та прийнятий Верховною Радою в першому читанні і який передбачає посилення кримінальної відповідальності за наругу над могилою, пам’ятником воїнам АТО/ООС, а саме позбавлення волі строком від 3 до 5 років. Адже схожі випадки трапляються ледь не щомісяця в нашій країні. Лише місяць тому аналогічний злочин був скоєний в Києві. І я черговий раз наголошую - наруга над пам’ятниками воїнам російсько-української війни є не припустимою і в жодному випадку не має лишатись без відповідного покарання!», - резюмувала Фріз.