Вашингтон прощається з Джоном Маккейном трансляція



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Національна меморіальна служба пройде в Кафедральному соборі Вашингтона у суботу, 1 вересня

У п'ятницю, 31 серпня, у Вашингтоні відбувається церемонія прощання з сенатором Джоном Маккейном. Церемонія проходить у центральній ротонді Капітолію. У траурних заходах беруть участь політики та державні діячі. Із словом виступив віце-президент США Майк Пенс.

Зазначимо, що напередодні, 30 серпня, у Фініксі відбулася урочиста служба з ходою через усе місто з нагоди прощання із сенатором Джоном Маккейном.

Національна меморіальна служба пройде в Кафедральному соборі Вашингтона у суботу, 1 вересня. Уже в неділю на території Військово-морської академії в приватному порядку пройдуть похорони сенатора.

Зазначимо, що президент Петро Порошенко також візьме участь у прощанні з сенатором Джоном Маккейном, який був другом України.

Як відомо, рідня Маккейна підтвердила, що президента США Дональда Трампа не запрошуватимуть на похорон.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна. Також нову штаб-квартиру НАТО можуть назвати на честь Маккейна. Кияни пропонують перейменувати вулицю Московську на проспект Маккейна.

Маккейн буде похований 2 вересня на території Військово-морської академії в Аннаполісі (штат Меріленд), яку він закінчив у 1958 році.