«Бункер Путіна». Де ховатиметься диктатор у разі війни

Російський лідер поспішав збудувати собі надійне укриття

Епідемія коронавірусу кардинально змінила життя та діяльність президента Росії Володимира Путіна. Він практично припинив вести публічну діяльність, надаючи перевагу онлайн-спілкуванню із загадкового місця. Особи, які мають безпосередній доступ до тіла, повинні перед початком «вахти» пройти двотижневий карантин. А місце перебування Путіна все частіше називають ізоляцією. Деякі російські гострослови навіть дали йому прізвисько Бункерний.

«Володар Кремля» останнім часом проводить наради у віртуальному форматі

Путін (хоч і не одразу) нібито пройшов щеплення російською вакциною «Спутник V», «що не має аналогів у світі», але від певної параної це його не позбавило. Наприклад, на останній великій пресконференції він разом зі своїм прессекретарем Дмитром Песковим тримався на величезній відстані від журналістів. А п’ятиметровий стіл, за яким Путін спілкувався з лідерами Франції та Німеччини Емануелем Макроном та Олафом Шольцем, став об’єктом мемів. У Кремлі підтвердили: така відстань була зроблена, зважаючи на коронавірусні обмеження й небажання західних гостей здавати ПЛР-тест російським медикам.

Величезний стіл, за яким Путін приймає гостей, зроблений на замовлення в Італії. Він вже спровокував лавину мемів

Тож певні фобії російського лідера помітні вже протягом тривалого часу й очевидні для всього світу. І стосуються вони не лише ковіду.

Що ж це за загадковий «бункер», де перебуває російський президент? Це питання набуло особливої актуальності в нинішній напруженій обстановці, коли весь світ очікує, що Путін розв’яже велику війну в Європі.

Російський опозиціонер Анатолій Навальний, який зараз перебуває за ґратами, минулого року оприлюднив розслідування про шикарний палац Путіна на березі Чорного моря під Геленджиком у районі села Прасеєвки. Площа, яку займає сам комплекс, складає майже 70 гектарів, ще 7 тис. гектарів навколо є закритою зоною. Аби ніхто не міг потривожити російського можновладця. Фонд Навального з’ясував, що на цій величезній території розташовані льодовий палац (Путін відомий любитель хокею), гелікоптерні майданчики, церква, амфітеатр, дендрарій… Сплили навіть такі пікантні деталі, як золоті «йоршики» для унітазів.

Вартість зведення цього об’єкта (до речі, досі до кінця не добудованого) була оцінена в 100 млрд рублів. Путін та різні провладні політологи показово обсміяли цю версію, запевнивши, що палац – власність великих бізнесменів, а сам президент там ні до чого. Але видання «Медуза» поспілкувалося з будівельниками, які працювали над зведенням цього об’єкту. Виявилося, що Геленджик якраз і може бути тим самим місцем, звідки російський очільник планує реалізовувати свої «геніальні» геополітичні плани й де ховатися від загадкових новітніх хвороб. Що ж собою являє цей бункер, для якого сам королівський палац, скоріше, є зовнішнім прикриттям?

За даними видання, будівництво підпільної резиденції з усією супутньою дуже складною інфраструктурою триває ще з 2007 року. На етапі будівництва президент контролював хід робіт, відвідував свою майбутню резиденцію. При цьому робітники, які брали участь у будівництві, наводять багато фактів, які не пролунали в розслідуванні Навального. Наприклад, вони звертають увагу на резервуарний парк, в якому зберігатиметься вода для басейну.

Підземний імператор

А тепер про той самий легендарний бункер – 16-рівневий підземний комплекс, що проходить під мисом Ідокопас. «Під будинком цілий мурашник у скелі, – розповідає один із розробників об’єкта. – Ми просто заходимо у вестибюль, як робимо це щодня в метро, і починаємо спускатися. На 14-15-му рівні верхній блок технічних приміщень. На восьмому – винотека. На першому поверсі ще технічні приміщення й стометровий тунель, що виходить на пляж. У підземному комплексі розташована дегустаційна кімната, де можна, потягуючи вино, насолоджуватися морськими видами».

Розробники об’єкта називають його безпрецедентним для Росії. При цьому в ньому передбачені засоби евакуації для першої особи – евакуаційна штольня, вертикальний ствол з ліфтовою шахтою, що мають вести до моря. Розробка одної такої шахти, за даними розробників, коштує, як будівництво однієї-двох глибоких станцій метро. Звісно, що вхід до мису розділений для VIP-осіб та «простих смертних» серед числа персоналу – існує три різні вестибюлі.

Інфраструктура, що проходить під «палацом Путіна» (Фото: «Медуза»)

Ще у 2007 році задля будівництва резиденції Путіна місцеві пляжі перегодили (Фото: «Медуза»)

У маєтку, який приписують Путіну, є дві аквадискотеки – підсвічені фонтани . Один із них збудований на території шато при виноробному господарстві, яке також, за даними Фонду Навального, входить до складу президентської резиденції. Площа цього шато більша за 2,5 тис. кв. м, поруч – ще більший спа-комплекс.

Шато під назвою «Діміна дача» на честь давнього соратника Путіна Дмитра Медведєва в селищі Дивноморське (Фото: ФБК)

Окрім аквадискотеки, у маєтку є джакузі з виглядом на штучний водоспад, камінну залу, винний льох, патіо, музей вина, кабінет-бібліотека та оглядовий майданчик.

Гелікоптерний майданчик та льодовий палац (Фото: ФБК)

Як вже зазначалося, сам Путін категорично заперечує, що він та його близькі родичі причетні до будівництва цього величезного об’єкта. Хоча в розслідуванні Навального наводилися докази, що до резиденції мають стосунок персони з найближчого оточення диктатора.

А головне питання – чому територію, яку забудовують «звичайні бізнесмени», так ретельно охороняють російські спецслужби. Над нею оголошена безполітна зона та закритий вихід до моря.

Не тільки Геленджик

«Підземка» в Геленджику не єдине сховище, яке приписують Путіну. Раніше в пресі з’являлися повідомлення щодо інших величезних бункерів, де у разі ядерної війни може сховатися не тільки російський диктатор, а й інші представники політичної еліти Росії. Два бункери нібито розташовані в Москві: один – безпосередньо під Кремлем, другий – біля держуніверситету імені Ломоносова. Вони пов’язані між собою тунелями, також є підземна залізниця, яка веде й до аеропорту «Внуково». Як повідомляється, у цих бункерах є все необхідне, щоб прожити кілька місяців після ядерної атаки: продовольство, ліки, кисень та інше.

Також легенди ходять про іншу локацію – гору Ямантау на Уралі.

Вважається, що під горою Ямантау побудоване справжнє підземне місто

Нібито під нею розташоване справжнє підземне місто, де може проживати кількасот тисяч осіб. За чутками, там створені всі умови, аби люди могли вижити пів року, взагалі не підіймаючись на поверхню. На початку свого президентства Путін дуже любив кататися на лижах на південно-уральському курорті Абзаково біля Магнітогорська. Є підозри, що в той час він якраз контролював будівництво цього комплексу, територія якого посилено охороняється.

Є також відомості про об’єкт , який є частиною системи «Периметр» у Свердловській області під горою Косьвінський Камінь. Він є резервним командним центром для російських збройних сил на випадок ядерної війни. Свого часу Путін казав: «На завершальному етапі зараз створення нового пункту управління, що володіє практично абсолютним захистом, зокрема стратегічними ядерними силами. Його запас міцності буде винятково високим». Але не можна точно сказати, яку саме локацію він мав на увазі. Можливо, якраз цей об’єкт.

Ще одним потенційним, далеким від столиці укриттям для можновладців називають рекреаційний комплекс «Алтайское подворье», який належить «Газпрому». Тобто російська еліта заздалегідь підготувалася до ситуації, коли потрібно буде пережити «буремні часи». Тепер ключове питання, коли вони самі цю ситуацію спровокують.

Пересічним росіянам у цій ситуації варто лише гадати, чи знайдеться їм місце на цих об’єктах.

Павло Вуєць, «Главком»