Окупанти залучать до лав збройних формувань неповнолітніх та чоловіків, старших за 55 років

«Призову» підлягають неповнолітні хлопці віком 16-18 років

Ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник підписав «указ» з гідно з яким чоловіків, старших за 55 років призиватимуть на службу до лав незаконних збройних формувань (НЗФ).

Відповідно до «документа», оприлюдненого ЗМІ бойовиків, люди, старші за 55 років «призиватимуться» до лав НЗФ на добровільній основі.

Інший «указ» ватажка, що стосується «загальної мобілізації» забороняє чоловікам віком від 18 до 55 років залишати окуповані райони. Всі ці люди підлягають «військовому обліку».

Співголова Східної правозахисної групи Павло Лисянський повідомляє, що чоловіків, молодших за 55 років окупанти мобілізують силоміць – чоловіків забирають прямо з підприємств, де ті працюють, звозять до «окупаційних» військоматів, а звідти відправляють на полігони ОРДЛО для проходження навчання.

Як інформує уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, також окупанти розпочали масоу мобілізацію неповнолітніх, дя чого незаконними формуваннями на території ОРДЛО здійснюються облави.

«Призову підлягають навіть неповнолітні хлопці віком від 17 років. У так званих «військових училищах» НЗФ «ДНР» та «ЛНР» курсантам, яким 16-18 років, віддано наказ про приведення до бойової готовності с подальшою участю у бойових діях, – написала Людмила Денісова.

Нагадаємо, раніше ватажок «ДНР» оголосив масову евакуацію мешканців ОРДО до Росії (відео). Слідом за ним про евакуацію в Росію заявив і ватажок «ЛНР»

Нагадаємо, жителі ОРДЛО, яких вивезли до Ростовської області, скаржаться, що їх кинули. Для них немає місця, вони вже добу на вулиці з дітьми.

До слова, влада Ростовської області отримала з федерального бюджету п'ять мільярдів рублів на виплати евакуйованим жителям «Донецької та Луганської народних республік».

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