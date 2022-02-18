«Термінове» звернення про евакуацію ватажок «ЛНР» записав два дні тому (фотофакт)

Відео доводить, що обстріли 17 лютого і примусове переміщення населення – заздалегідь запланована операція російських окупантів

Ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник, який сьогодні начебто виступив з терміновим зверненням до жителів ОРЛО про евакуацію, насправді записав це відео два дні тому. Цей факт виявив активіст Сергій Стерненко.

«Згідно із метаданими відео про «евакуацію» з очільником окупаційної адміністрації РФ на окупованій частині Луганщини Пасічником, його було записано щонайменше за дві доби до публікації, 16.02.2022. Тобто ще до того, як за версією РФ 17.02 «Україна почала атаку», – написав він.

Окупанти не побачили, що телеграм поширює файли разом із їхніми метаданими

Він наголошує, що це важливий доказ того, що і обстріли 17 лютого і примусове переміщення населення – заздалегідь запланована операція російських окупантів.

«Вони це підготували завчасно, до усіх подій», – впевнений активіст.

Він пояснив, що телеграм поширює файли разом із їхніми метаданими.

«При збереженні відео бажано зберігати прямо у файлову систему (не у галерею смартфона). Можете самі усе перевірити, поки вони не видалили», – резюмував Стерненко.

Нагадаємо, 18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

Згодом в окупованому Донецьку 18 лютого було увімкнено сирену цивільної оборони, що повинна сповіщати населення про надзвичайні ситуації. Відеозапис з окупованого міста, де чути сирену, розповсюджуються у соціальних мережах.

Також на окупованому Донбасі облаштовують укриття: «ЛНР» та «ДНР» готуються до війни.

На тлі загострення ситуації на сході України головнокомандувач Збройних сил звернувся до жителів окупованого Донбасу.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Додамо, що Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України. Також відомо, що військовий аташе України відвідає фінал російсько-білоруських навчань.

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