  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Ватажок «ЛНР» оголосив загальну мобілізацію слідом за «ДНР»

    Ватажок терористів &laquo;ЛНР&raquo; слідом за &laquo;ДНР&raquo; оголосив&nbsp;загальну мобілізацію - Ватажок «ЛНР» оголосив загальну мобілізацію слідом за «ДНР»
    Ватажок терористів «ЛНР» слідом за «ДНР» оголосив загальну мобілізацію
    фото з відкритих джерел

    Чоловікам від 18 до 55 років заборонили виїзд за межі «ЛНР»

    Ватажок підконтрольних Кремлю терористів «ЛНР» Леонід Пасічник підписав «укази» про всезагальну мобілізацію. Відповідний «документ» поширили російські пропагандистські сайти.

    «З метою створення умов для відбиття агресії проти «ЛНР», приведення «народної міліції ЛНР» й інших «військових» формувань у повну бойову готовність, а також гарантованого їхнього укомплектування особовим складом згідно зі штатом воєнного часу, «постановляю» оголосити на території «ЛНР» загальну мобілізацію», – йдеться в «указі» ватажка терористів «ЛНР» Валерія Пасічника.

    Чоловікам від 18 до 55 років заборонили виїзд за межі «ЛНР».

    «Указом» підтверджується відбирання транспортних засобів громадян «для потреб оборони».

    Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін оголосив про «загальну мобілізацію» на території окремих районів Донецької області (ОРДО).

    18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

    Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

    Згодом з'ясувалося, що «термінове» звернення про евакуацію ватажок «ЛНР» записав два дні тому.

    Нагадаємо, бойовики планують терористичні акти: СБУ та командувач ООС звернулися до нації.

    До слова, у суботу, 19 лютого, на лінію фронту на Донбасі вирушать депутати Верховної Ради та частина міністрів.

    Данілов також наголосив, що наказу про силове звільнення ОРДЛО немає.

    Теги: Леонід Пасічник Денис Пушилін населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ватажок «ЛНР» оголосив загальну мобілізацію слідом за «ДНР»