Ватажок «ЛНР» оголосив загальну мобілізацію слідом за «ДНР»

Чоловікам від 18 до 55 років заборонили виїзд за межі «ЛНР»

Ватажок підконтрольних Кремлю терористів «ЛНР» Леонід Пасічник підписав «укази» про всезагальну мобілізацію. Відповідний «документ» поширили російські пропагандистські сайти.

«З метою створення умов для відбиття агресії проти «ЛНР», приведення «народної міліції ЛНР» й інших «військових» формувань у повну бойову готовність, а також гарантованого їхнього укомплектування особовим складом згідно зі штатом воєнного часу, «постановляю» оголосити на території «ЛНР» загальну мобілізацію», – йдеться в «указі» ватажка терористів «ЛНР» Валерія Пасічника.

Чоловікам від 18 до 55 років заборонили виїзд за межі «ЛНР».

«Указом» підтверджується відбирання транспортних засобів громадян «для потреб оборони».

Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін оголосив про «загальну мобілізацію» на території окремих районів Донецької області (ОРДО).

18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

Згодом з'ясувалося, що «термінове» звернення про евакуацію ватажок «ЛНР» записав два дні тому.

Нагадаємо, бойовики планують терористичні акти: СБУ та командувач ООС звернулися до нації.

До слова, у суботу, 19 лютого, на лінію фронту на Донбасі вирушать депутати Верховної Ради та частина міністрів.

Данілов також наголосив, що наказу про силове звільнення ОРДЛО немає.