Ватикан восени канонізує Папу Римського VI

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Блаженний Папа Павло VI

Папа Павло VI був 262-м понтифіком Римської Католицької церкви

Блаженний Папа Павло VI буде проголошений святим у неділю, 14 жовтня 2018 року, під час Святої Меси на площі Святого Петра у Ватикані.

Про це було оголошено під час Консисторії Кардиналів, інформує Радіо Ватикану.

Разом із блаженним Павлом VI відбудеться канонізація мученика Оскара Арнульфо Ромеро, Архієпископа Сан-Сальвадора (Сальвадор), а також італійських священиків Франческо Спінеллі і Вінченцо Романо, німецької черниці Марії Катерини Каспер та іспанської черниці насара Ігнасіо Марч Меси.

Нагадаємо, Блаженний Павло VI (мирське ім'я Джованні Монтіні) народився 26 вересня 1897 року і помер 6 серпня 1978 року. Він був 262-м понтифіком Римської Католицької церкви, до цього - архієпископом Міланським.

Павло VI - перший Папа з початку XIX століття, який здійснив візит за межі Італії, а також перший Папа, який відвідав п'ять континентів.

Після обрання Папою Павло VI довів до логічного кінця розпочатий його попередником Ватиканський собор і до смерті стежив за підготовкою соборних документів. У 1965 році він заснував Синод єпископів.

Крім того, був відомий виданням своїх енциклік - про целібат і про контроль над народжуваністю. Під час понтифікату Павла VI були внесені істотні зміни в римське богослужіння, які включали дозвіл використання національних мов, дозвіл священикові здійснювати богослужіння обличчям до народу, деякі текстові зміни та ін. Були також внесені зміни до загального римського календаря святих.

Беатифікований 19 жовтня 2014 року Папою Франциском.

До слова, автомобіль Lamborghini Huracán RWD, який був подарований Папі Римському, продано за 715 тисяч євро на аукціоні Sotheby 12 травня в Монако.