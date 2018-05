Lamborghini Папи Римського продали за 715 тисяч євро

Гроші під продажу підуть на благодійність

Автомобіль Lamborghini Huracán RWD, який був подарований Папі Римському, продано за 715 тисяч євро на аукціоні Sotheby 12 травня в Монако. Про це інформує прес-служба компанії.

Виручка від продажу буде передана безпосередньо Папі Римському, який вирішив витратити її на чотири благодійні об'єкти. Гроші будуть пожертвувані задля відновлення Ніневійської рівнини в Іраку, щоб гарантувати повернення християн завдяки відновленню житла, громадських структур та місць поклоніння; організації, що присвячує себе жінкам-жертвам торгівлі та проституції; двом італійським асоціаціям, що здійснюють діяльність, зокрема, в Африці.

€715,000 to be donated to charitable causes across the globe, after the one-of-a-kind #HuracanRWD donated by #Lamborghini to His Holiness @Pontifex sells at @RMSothebys auction! https://t.co/GMGGheOR7c pic.twitter.com/mXYRvzQNcV