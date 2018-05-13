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    Lamborghini Папи Римського продали за 715 тисяч євро

    • Сьогодні, 18:07
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    Гроші під продажу підуть на благодійність

    Автомобіль Lamborghini Huracán RWD, який був подарований Папі Римському, продано за 715 тисяч євро на аукціоні Sotheby 12 травня в Монако. Про це інформує прес-служба компанії.

    Виручка від продажу буде передана безпосередньо Папі Римському, який вирішив витратити її на чотири благодійні об'єкти. Гроші будуть пожертвувані задля відновлення Ніневійської рівнини в Іраку, щоб гарантувати повернення християн завдяки відновленню житла, громадських структур та місць поклоніння; організації, що присвячує себе жінкам-жертвам торгівлі та проституції; двом італійським асоціаціям, що здійснюють діяльність, зокрема, в Африці.

    Автомобіль Lamborghini Huracán RWD був подарований Папі Франциску 27 листопада 2017 року. Тоді ж Папа Римський залишив на ньому свій автограф.

    Lamborghini був пофарбований у кольори Ватикану.

    Серійний Lamborghini Huracán коштує від 170 тисяч євро.

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