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    Вбивча зброя Путіна. Болгарія заборонила трансляцію Russia Today

    Це відбулося на знак підтримки українського народу - Вбивча зброя Путіна. Болгарія заборонила трансляцію Russia Today
    Це відбулося на знак підтримки українського народу
    фото з відкритих джерел

    Оператор засудив російську агресію в Україні

    Болгарський кабельний оператор «Булсатком» припинив поширення телеканалу Russia Today, що спонсорується Росією. Про це повідомив виконавчий директор компанії Станіслав Георгієв, передає Болгарське національне радіо.

    У короткому повідомленні він написав: «На знак підтримки українського народу та засудження російської агресії сьогодні «Булсатком» припинив поширення спонсорованого російською державою каналу Russia Today».

    Нагадаємо, дтретю добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

    «Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

    За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.

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    Теги: ЗМІ зброя Болгарія
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    Вбивча зброя Путіна. Болгарія заборонила трансляцію Russia Today