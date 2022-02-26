Вбивча зброя Путіна. Болгарія заборонила трансляцію Russia Today

Це відбулося на знак підтримки українського народу

Оператор засудив російську агресію в Україні

Болгарський кабельний оператор «Булсатком» припинив поширення телеканалу Russia Today, що спонсорується Росією. Про це повідомив виконавчий директор компанії Станіслав Георгієв, передає Болгарське національне радіо.

У короткому повідомленні він написав: «На знак підтримки українського народу та засудження російської агресії сьогодні «Булсатком» припинив поширення спонсорованого російською державою каналу Russia Today».

Нагадаємо, дтретю добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.