Такі міри прийняті у зв’язку з ескалацією військового конфлікту та на знак солідарності з Україною.

Заборона діє з 00.00 26 лютого 2022 року.

Болгарія закриває небо для всіх російських літаків. Про це повідомило Болгарське національне радіо.

Болгарія вводить заборону на зліт/посадку та захід російських літаків у повітряний простір країни.Усі повітряні судна, які мають ліцензію, видану Російською Федерацією, не можуть входити в суверенний повітряний простір Республіки Болгарія, включаючи повітряний простір над територіальними водами.

Заборона діє з 00.00 26 лютого 2022 року.

Такі міри прийняті у зв’язку з ескалацією військового конфлікту та на знак солідарності з Україною.

Як повідомляв «Главком», Чехія заявила, що припиняє приймати рейси російських авіакомпаній у своїх аеропортах з суботи, 26 лютого.

Також 25 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький доручив уряду підготувати рішення про закриття польського повітряного простору країни для літаків із Росії.

Нагадаємо, Україна оголосила про закриття повітряного простору для цивільних літаків. Рішення ухвалили через напад Росії на Україну. «Засновуючись на терміновому повідомленні Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ, через високий ризик авіаційній безпеці для цивільної авіації ОЦВС України вжило термінових заходів щодо закриття повітряного простору Украіни для цивільних користувачів повітряного простору», – йдеться у заяві «Украероруху».

Нагадаємо, в ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив війну Україні. Обстріли українських мирних міст розпочалися о 4 ранку, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.