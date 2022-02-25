НАТО продовжить озброювати Україну – Столтенберг

Столтенберг: «Росія зруйнувала мир у Європі»

Країни НАТО постачатимуть Україні системи протиповітряної оборони та додаткове озброєння, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції, передає «Радіо Свобода».

«За його словами, «Росія зруйнувала мир у Європі» і наразі «народ України бореться за свою свободу перед агресією з боку Росії». НАТО закликає, щоб Росія негайно припинила «цю безглузду війну», вивела війська з України і повернулася на шлях діалогу», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Рада Європи зупинила членство Росії у двох органах. Також канцлер Австрії Карл Нехаммер підтвердив, що Європейський Союз блокує європейські активи президента Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Також повідомлялося, що Єлизавета Пєскова, донька прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, виступила проти війни в Україні.