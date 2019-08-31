Вбивцю Кеннеді намагалися зарізати у тюрмі



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Серхан відбуває довічне покарання у виправній установі ім. Дж. Донована

Напад був настільки серйозним, що Серхана госпіталізували

У тюрмі поблизу Сан-Дієго, США, поранили ножем 75-річного Серхана Серхана, що відбуває покарання за вбивство Роберта Кеннеді, брата американського президента. Про це повідомляє The Guardian.

Охорона відреагувала швидко і виявила ув’язненого з ножовими пораненнями. Він був перевезений до лікарні, його стан стабільний», — йдеться у повідомленні каліфорнійського Департаменту виправних закладів.

У прес-релізі не називають імені Серхана Серхана, однак анонімне джерело в уряді підтвердило журналістам, що йдеться саме про нього. Серхан відбуває покарання за вбивство нью-йоркського сенатора Роберта Кеннеді у 1968 році.

Стрілянина сталася в готелі Амбасадор в Лос-Анджелесі одразу після того, як брат вбитого американського президента оголосив про перемогу у праймеріз Демократичної партії.

Палестинець Серхан називає мотивом свого злочину те, що Роберт Кеннеді підтримував Ізраїль.

