  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вбивцю Кеннеді намагалися зарізати у тюрмі

    • Розсилка
    Серхан відбуває довічне покарання у виправній установі ім. Дж. Донована - Вбивцю Кеннеді намагалися зарізати у тюрмі
    Серхан відбуває довічне покарання у виправній установі ім. Дж. Донована

    Напад був настільки серйозним, що Серхана госпіталізували

    У тюрмі поблизу Сан-Дієго, США, поранили ножем 75-річного Серхана Серхана, що відбуває покарання за вбивство Роберта Кеннеді, брата американського президента. Про це повідомляє The Guardian.

    Охорона відреагувала швидко і виявила ув’язненого з ножовими пораненнями. Він був перевезений до лікарні, його стан стабільний», — йдеться у повідомленні каліфорнійського Департаменту виправних закладів.

    У прес-релізі не називають імені Серхана Серхана, однак анонімне джерело в уряді підтвердило журналістам, що йдеться саме про нього. Серхан відбуває покарання за вбивство нью-йоркського сенатора Роберта Кеннеді у 1968 році.

    upload-ap_18151829819994-pic905-895x505-83880_01

    Стрілянина сталася в готелі Амбасадор в Лос-Анджелесі одразу після того, як брат вбитого американського президента оголосив про перемогу у праймеріз Демократичної партії.

    Палестинець Серхан називає мотивом свого злочину те, що Роберт Кеннеді підтримував Ізраїль.

    Читайте також
    США напад в'язниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ