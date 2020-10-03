Суд у справі Гандзюк планує допитати чотирьох свідків



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Судове засідання у справі Катерини Гандзюк, 2 жовтня 2020 року Фото: Facebook-спільнота «Хто замовив Катю Гандзюк?»

На час допиту свідків буде припинено онлайн-трансляцію суду

Дніпровський районний суд прийняв рішення провести два наступні засідання у рамках розгляду справи щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк 8 і 9 жовтня, і допитати на цих засіданнях чотирьох свідків.

Про це у Facebook повідомляє спільнота «Хто замовив Катю Гандзюк?».

«Головне: наступного разу 8-го і 9-го жовтня суд допитає чотирьох свідків: Павловського, Васяновича, Брагу і Пилипенка», – йдеться у повідомленні.

Активісти пояснили, що на засіданні 2 жовтня адвокати родини Гандзюк звернулися до суду із клопотанням про зміну порядку дослідження доказів, а саме - наголосили на необхідності надання свідчень Ігорем Павловським в наступному судовому засіданні.

«Після цього адвокати Мангера і Левіна пробували влаштувати майстер-клас «Як зробити так, щоб не допустити свідчень Павловського за тиждень у суді». Зрозумівши, що це не дуже виходить – запропонували спершу дослідити якісь матеріали перед допитом Павловського, але не сказали, які саме. А також провести допит Павловського та Васяновича, Пилипенка, Браги виключно в одному засіданні (нагадаємо, що останні двоє – члени кримінального угрупування, до якого причетні винні у вбивстві Каті Гандзюк)», – зазначили активісти.

Тож суд прийняв рішення провести наступні засідання 8 жовтня - на 12.30, і 9 жовтня – на 12.00, за адресою місто Київ Кошиця, 5 (це інше приміщення Дніпровського суду), і під час цього засідання провести допити свідків Ігоря Павловського, Павла Пилипенка, Сергія Браги та Володимира Васяновича.

«На час допиту цих свідків буде припинено онлайн-трансляцію. Тому ми звертаємося до представників ЗМІ з проханням направити звернення до судді Юлії Іваніної щодо проведення відео та аудіо фіксації цих допитів під час засідання», – уточнюється у повідомленні.

Також активісти додали, що під час цього засідання прокурор долучив всі докази обвинувачення, а зі свого боку адвокати одного з обвинувачених, голови Херсонської облради Владислава Мангера повідомили, що хочуть долучати і свої докази.

Нагадаємо, в Одесі у Приморському районному суді 16 вересня почався розгляд обвинувального акту щодо Ігоря Павловського – ймовірного організатора вбивства Каті Гандзюк.

Як повідомлялося, Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

Нагадаємо, 28 серпня Дніпровський райсуд Києва розпочав по суті розгляд справи вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Прокуратура просить засудити голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської обласної ради Олексія Левіна до 12 років позбавлення волі за убивство Катерини Гандзюк.