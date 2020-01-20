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    Думки вголос

    Справа Гандзюк: надія на покарання вбивць все ще є

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Справа Гандзюк: надія на покарання вбивць все ще є

    Обшуки зараз навряд щось дадуть. Але все ж є сподівання, що це не чергова спроба подоїти херсонський криміналітет, а реальний крок до покарання винних

    Справа Гандзюк, на щастя, живе. Ті зусилля, котрі ми свого часу вклали в це кейс, зокрема, в рамках роботи нашої парламентської комісії, на щастя, ще не зникли.

    Павловському повідомили нову підозру. Це вже третя підозра йому в контексті справи про вбивство відомої співробітниці Херсонської мерії Катерини Гандзюк.

    Це означає, що надія на покарання вбивць все ще є. Свого часу цю надію старалися знищити підлеглі Юрія Віталійовича Луценка, на той час генерального прокурора. Вони придумали феєричну угоду зі слідством, де Павловському відвели роль не організатора, а всього лише особи, котра знала, але не повідомила про злочин.

    Злі язики казали, що діяльність така луценківської прокуратури коштувала групі фігурантів справи 700 тисяч доларів. Та група вихвалялася, що хоч і за збільшеним тарифом, але все ж вдалося все порішати з Києвом.

    Звісно, обшуки зараз навряд чи щось дадуть, надто багато часу. Але все ж є надія, що це не чергова спроба подоїти херсонський криміналітет під справу Гандзюк, а реальний крок до покарання винних.

    Я б на місці нинішніх правоохоронців провів би розслідування за фактом неправомірного сприяння укладання угоди зі слідством, за котрою реальні виконавці злочину отримали відносно легке покарання.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    вбивство Херсонщина розслідування Херсон злочин Катерина Гандзюк
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