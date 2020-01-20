Справа Гандзюк: надія на покарання вбивць все ще є

Справа Гандзюк, на щастя, живе. Ті зусилля, котрі ми свого часу вклали в це кейс, зокрема, в рамках роботи нашої парламентської комісії, на щастя, ще не зникли.

Павловському повідомили нову підозру. Це вже третя підозра йому в контексті справи про вбивство відомої співробітниці Херсонської мерії Катерини Гандзюк.

Це означає, що надія на покарання вбивць все ще є. Свого часу цю надію старалися знищити підлеглі Юрія Віталійовича Луценка, на той час генерального прокурора. Вони придумали феєричну угоду зі слідством, де Павловському відвели роль не організатора, а всього лише особи, котра знала, але не повідомила про злочин.