Справа Шеремета: суд продовжив арешт підозрюваного Антоненка до 23 липня



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Сторона захисту просила обрати Антоненку будь-яку іншу міру запобіжного заходу, не пов'язану з триманням під вартою

Андрія Антоненка хотіли взяти на поруки дев’ять людей, серед них також колишні і діючі депутати Ради, але суд відмовив у такому клопотанні

Печерський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка без права внесення застави до 23 липня.

Таке рішення суд ухвалив у понеділок.

Прокурори просили продовжити арешт підозрюваного.

Сторона захисту просила обрати Антоненку будь-яку іншу міру запобіжного заходу, не пов'язану з триманням під вартою.

Таким чином, суд задовольнив клопотання прокурорів і залишив підозрюваного під вартою.

Крім цього, адвокат Антоненка Дмитро Круговий просив суд перенести засідання, оскільки стороні захисту не дали можливості ознайомитися з матеріалами досудового розслідування.

Адвокат вважає, що в матеріалах справи може бути більше інформації, ніж у них є на сьогодні.

Суддя Віталій Писанець відхилив це клопотання.

Круговий також заявив, що прокурори подали клопотання про продовження запобіжного заходу Антоненку 22 травня, а термін арешту закінчується 1 червня.

Він зазначив, що прокурори можуть подавати таке клопотання не менше ніж за 10 днів до закінчення терміну арешту.

Таким чином, адвокат просив повернути клопотання у зв'язку із закінченням строків.

Суддя вирішив продовжити засідання.

Крім того, Антоненка хотіли взяти на поруки дев’ять людей, серед них також колишні і діючі депутати Верховної Ради, але суд відмовив у такому клопотанні.

Як повідомлялось, Нацполіція закінчила досудове розслідування справи щодо вбивства Шеремета.

Нагадаємо, слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило підозру Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко, повідомив Леонід Маслов, керівник юридичної фірми «Сенс консалтинг», долученої до захисту Антоненка. «Змінена підозра, коротко. Мотив. Прибрали «ультранаціоналістичні ідеї», «велич арійської раси» та інший подібний треш. Тепер «невстановлені особи, діючи з ряду особистих мотивів, вирішили створити вкрай резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту», - пояснив він.

Як повідомлялось, під час пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що розслідування «справи Шеремета» - особиста відповідальність керівника МВС Арсена Авакова. Він почав цю справу, він повинен її довести до кінця. До результату, щоб усі, хто дійсно вбив Шеремета, були покарані», – сказав він і додав: якщо слідство та суд доведе вину підозрюваних у цій справ, то «вони сядуть в тюрму». «Якщо ні, будуть нести відповідальність ті люди, які довели цю справу до суду й звинуватили невинних людей», - запевнив президент.