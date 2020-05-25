Справа Шеремета: суд відхилив клопотання захисту Кузьменко про відвід судді



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О 21:30 у суді буде продовження розгляду клопотання про тримання Юлії Кузьменко під вартою

Судді Печерського райсуду Писанцю, який мав обрати запобіжний захід Кузьменко, її адвокат оголосив відвід

Печерський суд міста Києва відхилив відвід судді Віталія Писанця від адвоката підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Про це адвокат Тарас Безпалий повідомив у коментарі «Укрінформу».

«Відмовили у задоволенні відводу слідчого судді Писанця, мотивацію жодним чином не пояснили. Відповідно, тільки короткий текст ухвали, повний текст буде за п’ять діб. Відвід розглядав суддя Соколов. О 21:30 буде продовження розгляду клопотання про тримання під вартою на два місяці», - зазначив він.

Раніше судді Печерського райсуду Віталію Писанцю, який мав обрати запобіжний захід лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, її адвокат Тарас Безпалий оголосив відвід.

Крім того, за словами Безпалого, він має сумніви щодо об'єктивного авторозподілу справи на суддю Писанця, який мав розглянути клопотання про продовження тримання під вартою усіх фігурантів справи убивства журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко і Яни Дугарь.

У понеділок ввечері суд продовжив арешт підозрюваного Антоненка до 23 липня.

Нагадаємо, слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило підозру Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко.

Як повідомлялось, під час пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що розслідування «справи Шеремета» - особиста відповідальність керівника МВС Арсена Авакова. Він почав цю справу, він повинен її довести до кінця. До результату, щоб усі, хто дійсно вбив Шеремета, були покарані», – сказав він і додав: якщо слідство та суд доведе вину підозрюваних у цій справ, то «вони сядуть в тюрму». «Якщо ні, будуть нести відповідальність ті люди, які довели цю справу до суду й звинуватили невинних людей», - запевнив президент.