Вчені назвали найгірші наслідки коронавірусу
Багато з тих, хто перехворів, скаржилися на те, що не можуть повернутися до роботи протягом півроку після зараження вірусом
Такі симптоми назвали вчені з Великобританії.
Фахівці відзначили, що такими наслідками страждають пацієнти протягом місяців після зараження.
Крім того, у пацієнтів зафіксували інсульти, напади і судоми.
Багато з тих, хто перехворів, скаржилися на те, що не можуть повернутися до роботи протягом півроку після зараження вірусом.
Відзначається, що близько 20 відсотків пацієнтів з коронавірусом повідомляють про довгострокові наслідки захворювання.
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що британський і південноафриканський штами Covid-19 не впливають на тяжкість захворювання.
Нагадаємо, вчені знайшли зв'язок між Covid–19 і ушкодженнями судин мозку.
Коронавірус не проникає в тканини мозку, однак сприяє ослабленню стінок дрібних судин всередині нього, що може вплинути на кровотечі та інсульти.
Один з авторів роботи, науковий співробітник Національного інституту неврологічних розладів та інсульту (США) Авіндра Нат пояснив, що це відбувається через запальні реакції, які пов'язані з проникненням вірусу в організм.