Вчені назвали найгірші наслідки коронавірусу

Близько 20 відсотків пацієнтів з коронавірусом повідомляють про довгострокові наслідки захворювання

Багато з тих, хто перехворів, скаржилися на те, що не можуть повернутися до роботи протягом півроку після зараження вірусом

Найгіршими довгостроковими наслідками коронавірусу є «туман в голові», нездатність сфокусуватися, запалення серцевого м'яза, біль в тестикулах, пошкодження нирок і проблеми з сечовипусканням.

Такі симптоми назвали вчені з Великобританії.

Фахівці відзначили, що такими наслідками страждають пацієнти протягом місяців після зараження.

Крім того, у пацієнтів зафіксували інсульти, напади і судоми.

Багато з тих, хто перехворів, скаржилися на те, що не можуть повернутися до роботи протягом півроку після зараження вірусом.

Відзначається, що близько 20 відсотків пацієнтів з коронавірусом повідомляють про довгострокові наслідки захворювання.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що британський і південноафриканський штами Covid-19 не впливають на тяжкість захворювання.

Нагадаємо, вчені знайшли зв'язок між Covid–19 і ушкодженнями судин мозку.

Коронавірус не проникає в тканини мозку, однак сприяє ослабленню стінок дрібних судин всередині нього, що може вплинути на кровотечі та інсульти.

Один з авторів роботи, науковий співробітник Національного інституту неврологічних розладів та інсульту (США) Авіндра Нат пояснив, що це відбувається через запальні реакції, які пов'язані з проникненням вірусу в організм.