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    Вчені назвали найгірші наслідки коронавірусу

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    Близько 20 відсотків пацієнтів з коронавірусом повідомляють про довгострокові наслідки захворювання - Вчені назвали найгірші наслідки коронавірусу
    Близько 20 відсотків пацієнтів з коронавірусом повідомляють про довгострокові наслідки захворювання

    Багато з тих, хто перехворів, скаржилися на те, що не можуть повернутися до роботи протягом півроку після зараження вірусом

    Найгіршими довгостроковими наслідками коронавірусу є «туман в голові», нездатність сфокусуватися, запалення серцевого м'яза, біль в тестикулах, пошкодження нирок і проблеми з сечовипусканням.

    Такі симптоми назвали вчені з Великобританії.

    Фахівці відзначили, що такими наслідками страждають пацієнти протягом місяців після зараження.

    Крім того, у пацієнтів зафіксували інсульти, напади і судоми.

    Багато з тих, хто перехворів, скаржилися на те, що не можуть повернутися до роботи протягом півроку після зараження вірусом.

    Відзначається, що близько 20 відсотків пацієнтів з коронавірусом повідомляють про довгострокові наслідки захворювання.

    У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що британський і південноафриканський штами Covid-19 не впливають на тяжкість захворювання.

    Нагадаємо, вчені знайшли зв'язок між Covid–19 і ушкодженнями судин мозку.

    Коронавірус не проникає в тканини мозку, однак сприяє ослабленню стінок дрібних судин всередині нього, що може вплинути на кровотечі та інсульти.

    Один з авторів роботи, науковий співробітник Національного інституту неврологічних розладів та інсульту (США) Авіндра Нат пояснив, що це відбувається через запальні реакції, які пов'язані з проникненням вірусу в організм.

    Теги: здоров'я США коронавірус
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