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    Вчені знайшли зв'язок між Covid-19 і ушкодженнями судин мозку

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    Вчені знайшли зв'язок між Covid-19 і ушкодженнями судин мозку - Вчені знайшли зв'язок між Covid-19 і ушкодженнями судин мозку
    Вчені знайшли зв'язок між Covid-19 і ушкодженнями судин мозку

    Коронавірус не проникає в тканини мозку, однак сприяє ослабленню стінок дрібних судин всередині нього

    Вчені знайшли зв'язок між Covid–19 і ушкодженнями судин мозку.

    Дослідження нейрофізіологів опубліковані в журналі New England Journal of Medicine.

    Коронавірус не проникає в тканини мозку, однак сприяє ослабленню стінок дрібних судин всередині нього, що може вплинути на кровотечі та інсульти.

    Один з авторів роботи, науковий співробітник Національного інституту неврологічних розладів та інсульту (США) Авіндра Нат пояснив, що це відбувається через запальні реакції, які пов'язані з проникненням вірусу в організм.

    В ході дослідження Нат і його колеги вирішили з'ясувати, як SARS–CoV–2 може потрапляти в мозок людини і порушувати його роботу. Вони вивчали, як змінився стан кровоносної системи мозку у кількох десятків хворих з коронавірусом, які померли в проміжку між березнем і липнем цього року. Первинний аналіз показав, що їх смерть була пов'язана з ушкодженнями мозку.

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    Знімки МРТ показали безліч вогнищ запалення і дрібних кровотеч в мозку, стінки дрібних капілярів і інших судин стали проникними для крові і білків, які в ній містяться. Фахівці досліджували зрізи цих відділів.

    «Ми очікували побачити сліди пошкоджень від інфекції і хронічної нестачі кисню. Замість цього там виявилося безліч дрібних пошкоджень нервової тканини, які зазвичай виникають після інсультів або запалення мозку», – пояснив Нат.

    Ні в самому мозку хворих, ні в його судинах вірус не виявили. Виявилося, що капіляри мозку зруйнувалися не через зараження SARS–CoV–2, а через дуже високу активність імунітету: він почав атакувати не тільки вірус, але і здорові клітини кровоносних судин. В результаті там з'явилися «дірки», деяку частину яких заповнювали тромби і мікроглії.

    Тепер вчені мають з'ясувати, як довго зберігаються пошкодження судин мозку, і підібрати терапію, здатну запобігти або усунути їх.

    Теги: здоров'я смерть вірус коронавірус
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