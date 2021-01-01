Коронавірус не проникає в тканини мозку, однак сприяє ослабленню стінок дрібних судин всередині нього

Вчені знайшли зв'язок між Covid–19 і ушкодженнями судин мозку.

Дослідження нейрофізіологів опубліковані в журналі New England Journal of Medicine.

Коронавірус не проникає в тканини мозку, однак сприяє ослабленню стінок дрібних судин всередині нього, що може вплинути на кровотечі та інсульти.

Один з авторів роботи, науковий співробітник Національного інституту неврологічних розладів та інсульту (США) Авіндра Нат пояснив, що це відбувається через запальні реакції, які пов'язані з проникненням вірусу в організм.

В ході дослідження Нат і його колеги вирішили з'ясувати, як SARS–CoV–2 може потрапляти в мозок людини і порушувати його роботу. Вони вивчали, як змінився стан кровоносної системи мозку у кількох десятків хворих з коронавірусом, які померли в проміжку між березнем і липнем цього року. Первинний аналіз показав, що їх смерть була пов'язана з ушкодженнями мозку.

Знімки МРТ показали безліч вогнищ запалення і дрібних кровотеч в мозку, стінки дрібних капілярів і інших судин стали проникними для крові і білків, які в ній містяться. Фахівці досліджували зрізи цих відділів.

«Ми очікували побачити сліди пошкоджень від інфекції і хронічної нестачі кисню. Замість цього там виявилося безліч дрібних пошкоджень нервової тканини, які зазвичай виникають після інсультів або запалення мозку», – пояснив Нат.

Ні в самому мозку хворих, ні в його судинах вірус не виявили. Виявилося, що капіляри мозку зруйнувалися не через зараження SARS–CoV–2, а через дуже високу активність імунітету: він почав атакувати не тільки вірус, але і здорові клітини кровоносних судин. В результаті там з'явилися «дірки», деяку частину яких заповнювали тромби і мікроглії.

Тепер вчені мають з'ясувати, як довго зберігаються пошкодження судин мозку, і підібрати терапію, здатну запобігти або усунути їх.