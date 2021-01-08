Вчені виявили, що почервоніння язика є симптомом небезпечного захворювання

Почервоніння язика може бути ознакою дефіциту вітаміну B12, нестача якого підвищує ризик злоякісної перніціозної анемії

Фахівці американського Національного інституту серця, легенів і крові (NHLBI) з'ясували, що гладкий, товстіший і почервонілий язик може бути симптомом небезпечного захворювання.

Про це йдеться на сайті NHLB.

Виявилося, що почервоніння язика може бути ознакою дефіциту вітаміну B12, нестача якого підвищує ризик злоякісної перніціозної анемії.

Як відзначають фахівці, організм потребує вітаміну B12 для вироблення здорових еритроцитів і нормальної роботи нервової системи.

Крім того, дефіцит цього вітаміну може призвести до пошкодження нервів і стати причиною поколювання й оніміння в руках і ногах, м'язової слабкості і втрати рефлексів.

«Ви можете відчувати себе нестійко, втрачати рівновагу і відчувати проблеми при ходьбі», – пишуть фахівці.

Як відзначають експерти, сильний дефіцит вітаміну B12 може викликати неврологічні проблеми, такі як сплутаність свідомості, недоумство, депресія і втрата пам'яті. Іншими симптомами можуть бути нудота і блювота, печія, здуття живота, запор або діарея, втрата апетиту і ваги.

При появі ознак нестачі вітаміну необхідно звернутися за медичною допомогою.

Високим вмістом вітаміну B12 мають яловичина, печінка, птиця і риба, яйця, молоко, йогурт, сир.