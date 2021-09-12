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    Вчені назвали ознаки інфаркту у жінок

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    Інфаркт у жінок проявляється довше і має схожі з іншими недугами ознаки - Вчені назвали ознаки інфаркту у жінок
    Інфаркт у жінок проявляється довше і має схожі з іншими недугами ознаки
    Фото з відкритих джерел

    Особливу увагу слід надати п'яти небезпечним симптомам

    Серцеві напади у жінок можуть проявлятися в різних формах і сильно відрізнятися від симптомів у чоловіків. Деякі ознаки інфаркту можуть маскуватися під зовсім інші проблеми зі здоров'ям.

    Які п'ять ознак говорять про те, що у жінки розвивається серцевий напад, назвали в MedikForum.

    Інфаркт міокарда – це блокування однієї з коронарних артерій. Серцевий м'яз залишається без насичення крові киснем і це призводить до поступового відмирання. Якщо при такому стані не вжити оперативно заходів – є ризик летального результату.

    У жінок інфаркт міокарда може виражатися симптомами, в яких навіть терапевт не завжди може розпізнати серйозну загрозу. Як показують дослідження, інфаркт міокарда може абсолютно по-різному проявлятися у жінок і чоловіків.

    В Американському коледжі кардіології було встановлено, що жінки зазвичай пізніше звертаються до медиків за допомогою і симптоми далеко не завжди говорять про те, що потрібні тестування або діагностика саме на інфаркт.

    Що потрібно знати про жіночий інфаркт

    Нове відчуття дискомфорту в грудях. Це може бути просто неприємне відчуття, які не викликає серйозне побоювання. У чоловіків при інфаркті з'являється яскраво виражений біль в грудях і відчуття здавлювання. У жінок – легке неприємне відчуття. Медики рекомендують орієнтуватися на новизну неприємних відчуттів, на болі, яких раніше ніколи не було.

    Утруднене дихання. Виникає відчуття, що різко перестало вистачати повітря - іноді такий стан заважає нормально говорити.

    Блювота. Такий симптом може говорити про проблеми зі шлунком, печінкою або про шлункової інфекції. Але якщо при блювоті є сильне запаморочення, то це може бути симптомом інфаркту.

    Постійна втома. Через проблеми з серцем жінка може відчувати сильну слабкість і постійну нестачу енергії для виконання навіть звичайних завдань.

    Біль у спині. У чоловіків першою ознакою інфаркту найчастіше стає біль у грудях, а у жінок біль може зміщуватися в інші частини тіла – в спину, в шию, в живіт або навіть відразу в обидві руки. Відмінна риса такого болю – поява холодного поту, блідість, загальне нездужання.

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    Теги: здоров'я хвороби жінка
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    Вчені назвали ознаки інфаркту у жінок