Психіатри розповіли, як знизити ризик тривожного розладу

Фізичні навантаження відомі як один із способів боротьби з депресією і вони приносять користь і при тривожних станах

Психіатри з Лундського університету вияснили, що заняття спортом знижують ризик розвитку тривожних розладів. Про це повідомляється в статті в журналі Frontiers in Psychiatry.

З тривожними розладами протягом життя стикається 10% населення, тому важливо розуміти, як можна знизити ризики. Автори роботи проаналізували відомості про стан здоров'я понад 400 тис. осіб, які були зібрані в 1989-2010 роках. Виявилося, що ті, хто брали участь в цей період в лижних гонках на довгі дистанції, в середньому на 60% рідше страждали від тривожних розладів.

Найнижчий ризик при цьому спостерігався у жінок, які прикладають помірні зусилля до тренувань. У тих же, хто старався з усіх сил, ризик був вище, проте все одно менше, ніж у неспортивної частини населення. У чоловіків рівень навантаження на ризики не впливав.

Для отримання більш об'єктивних даних необхідні рандомізовані дослідження, відзначають вчені - можливо, не фізичне навантаження знижує тривожність, а менш схильні до тривожних розладів люди частіше займаються спортом. Проте, фізичні навантаження відомі як один із способів боротьби з депресією, тому, можливо, вони приносять користь і при тривожних станах.

Раніше повідомлялося, що тривожність слід діагностувати разом з фахівцем та лікувати: за допомогою медикаментів, поведінково-когнітивної терапії, технік самодопомоги та релаксації, дотримання режиму сну і фізичної активності.

Що відбувається, коли людина має тривожність?

Люди з тривожністю перебільшують значення чинників, що їх переймають, часто вважають, що хвилювання і прокручування тривожних думок стають можливій біді на заваді, тому не хочуть «просто припинити це».

Нетерпимість до непевності — важлива ознака тривожного розладу.

Людина з помірною тривожністю може успішно працювати і робити свої справи. Але так триває, допоки тривожність не посилиться до стану, що заважає функціонувати, чи проблем зі здоров’я, зумовлених розладом. Тривожні люди схильні відмовлятися від чогось наче і хорошого: подорожей, пошуку нової роботи, знайомств і виступів — бо бояться, що стане бентежно до нестерпності.

Тривожність супроводжують такі ознаки:

Знервованість до межі, роздратування; почуття біди, що наближається; прискорене серцебиття, біль за грудиною; часте дихання (гіпервентиляція), підвищене потовиділення, дрижаки; слабкість і втома; запаморочення, туман в голові; проблеми з концентрацією уваги; поверхневий сон; проблеми з шлунково-кишковим трактом (нудота, діарея, нетравлення) та часте сечовиділення.