Святкував відліт жінки: у Києві затримали п’яного водія (фото)

Чоловік вже раніше притягувався до відповідальності за кермування у стані алкогольного сп'яніння

У неділю, 8 листопада, патрульні затримали водія автівки Mercedes, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомляє «Київ оперативний», водій Mercedes здійснював неадекватні маневри по вулиці Олени Теліги. Це помітив інший водій, який ледь не втрапив в аварію через цього горе-водія, та зателефонував до поліції.

Один із екіпажів патрульних був неподалік на вул. Теліги і за декілька хвилин зупинив водія.

Спочатку проходити тест на Драгері водій відмовлявся, але потім все ж таки погодився. Прилад показав 2,26 проміле.

А привід для вживання алкоголю, за словами водія, було те, що він відправив дружину на відпочинок в Анталію.

Поліцейські з’ясували, що трохи більше, ніж рік тому, цього водія вже притягували до відповідальності за нетверезе кермування. Тоді суд присудив йому штраф та позбавив права кермування на 1 рік.