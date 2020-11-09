Святкував відліт жінки: у Києві затримали п’яного водія (фото)
Чоловік вже раніше притягувався до відповідальності за кермування у стані алкогольного сп'яніння
У неділю, 8 листопада, патрульні затримали водія автівки Mercedes, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Як повідомляє «Київ оперативний», водій Mercedes здійснював неадекватні маневри по вулиці Олени Теліги. Це помітив інший водій, який ледь не втрапив в аварію через цього горе-водія, та зателефонував до поліції.
Один із екіпажів патрульних був неподалік на вул. Теліги і за декілька хвилин зупинив водія.
Спочатку проходити тест на Драгері водій відмовлявся, але потім все ж таки погодився. Прилад показав 2,26 проміле.
А привід для вживання алкоголю, за словами водія, було те, що він відправив дружину на відпочинок в Анталію.
Поліцейські з’ясували, що трохи більше, ніж рік тому, цього водія вже притягували до відповідальності за нетверезе кермування. Тоді суд присудив йому штраф та позбавив права кермування на 1 рік.