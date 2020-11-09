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    Святкував відліт жінки: у Києві затримали п’яного водія (фото)

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    Водій пройшов тест на Драгері, який показав&nbsp;2,26 проміле - Святкував відліт жінки: у Києві затримали п’яного водія (фото)
    Водій пройшов тест на Драгері, який показав 2,26 проміле

    Чоловік вже раніше притягувався до відповідальності за кермування у стані алкогольного сп'яніння

    У неділю, 8 листопада, патрульні затримали водія автівки Mercedes, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

    Як повідомляє «Київ оперативний», водій Mercedes здійснював неадекватні маневри по вулиці Олени Теліги. Це помітив інший водій, який ледь не втрапив в аварію через цього горе-водія, та зателефонував до поліції. 

    Один із екіпажів патрульних був неподалік на вул. Теліги і за декілька хвилин зупинив водія.

    Спочатку проходити тест на Драгері водій відмовлявся, але потім все ж таки погодився. Прилад показав 2,26 проміле.

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    Святкував відліт жінки: у Києві затримали п’яного водія (фото)
    Святкував відліт жінки: у Києві затримали п’яного водія (фото)
    Святкував відліт жінки: у Києві затримали п’яного водія (фото)

    А привід для вживання алкоголю, за словами водія, було те, що він відправив дружину на відпочинок в Анталію.

    Поліцейські з’ясували, що трохи більше, ніж рік тому, цього водія вже притягували до відповідальності за нетверезе кермування. Тоді суд присудив йому штраф та позбавив права кермування на 1 рік.

    Національна поліція України Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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