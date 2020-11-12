Смертельне ДТП у Києві: пасажир автівки загинув через п’яного водія

Правоохоронці встановлюють обставини смертельного ДТП у Солом’янському районі

На вулиці Медовій у Солом’янському районі Києва стала дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. На місце події негайно виїжджала слідчо-оперативна група поліції Києва з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля «Фольксваген» не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини. Після цього транспортний засіб наїхав на бетонний паркан. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир легковика загинув на місці, а керманича з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували у медзаклад.

Прилад драгер показав, що 19-річний водій був під впливом алкоголю. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі правопорушник перебуває у лікарні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії аби встановити обставини та причини цієї трагічної події.

Як повідомлялося, 9 листопада ввечері на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва водій автомобіля Chevrolet злетів з дороги, в‘їхав у залізний стовпчик, після чого почав «кувиркатися у повітрі», влетів в естакаду і зупинився у 10-15 метрах від АЗС «Окко». На шляху автівки трапилася жінка, яка йшла узбіччям, від отриманих травм вона померла на місці.