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    Вчені знайшли справжнього автора п’єси Шекспіра

    Шекспір написав п’єсу разом з іншим автором
    Співробітники Австралійського національного університету, Університету Чарльза Стерта провели дослідження і вирішили, що Вільям Шекспір не є основним автором анонімної п'єси «Едуард III». Їх дослідження опубліковані на сайті Arxiv.org. Вчені з'ясували, що в цілому 14 з 19 сцен твори були написані англійською драматургом Томасом Кідом.
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    Шекспір написав п’єсу разом з іншим автором

    Співробітники Австралійського національного університету, Університету Чарльза Стерта провели дослідження і вирішили, що Вільям Шекспір не є основним автором анонімної п'єси «Едуард III». Їх дослідження опубліковані на сайті Arxiv.org.

    Вчені з'ясували, що в цілому 14 з 19 сцен твори були написані англійською драматургом Томасом Кідом. Дослідники зрівняли текст п'єси з іншими творами Шекспіра і Кіда, використовуючи техніку RPAS.

    Як виявилося, основним автором «Едуарда III» був Томас Кід: він повністю написав 12 сцен п'єси. П'ять сцен твори були написані Шекспіром, ще дві - Кидом і Шекспіром в співавторстві. Крім того, ті частини «Едуарда III», які зазвичай приписувалися Шекспіру, написав не він, а Кід.

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