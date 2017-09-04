Ведмеді з реабілітаційного центру на Закарпатті нарешті заснули в барлогах

Взимку 2017-2018 року у факультативній сплячці знаходяться шість ведмедів – Беня, Дюрій, Малиш, Потап, Джин і ведмедиця Ляля

У реабілітаційному центрі для бурих ведмедів, цього сезону в зимову сплячку впали шість тварин. Про це повідомили у Фейсбук працівники Національного природного парку «Синевир», хоча відразу після нового року ми побували в центрі, де працівники нам розповіли, що через перепади температур та дуже теплу погоду дехто з ведмедів



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Взимку 2017-2018 року у факультативній сплячці знаходяться шість ведмедів – Беня, Дюрій, Малиш, Потап, Джин і ведмедиця Ляля

У реабілітаційному центрі для бурих ведмедів, цього сезону в зимову сплячку впали шість тварин.

Про це повідомили у Фейсбук працівники Національного природного парку «Синевир», хоча відразу після нового року ми побували в центрі, де працівники нам розповіли, що через перепади температур та дуже теплу погоду дехто з ведмедів час від часу прокидається. Міцно спить лише Беня.

Кожен із 25 мешканців має свою нелегку історію життя до того часу, поки вони не потрапили до Реабілітаційного Центру НПП «Синевир».

З тваринами жорстоко поводилися, стрес впливав на стан тварин і вони роками не впадали у зимовий сон.

Кожного року у центрі реабілітації, ведмеді впадають в зимову сплячку, в штучно виготовлені для них барлоги. Це свідчить про те, що вони добре вгодовані, організм тварин адаптовується до природніх умов а інстинкт своїх предків нагадує їм про їх походження.

Взимку 2017-2018 року у факультативній сплячці знаходяться шість ведмедів – Беня, Дюрій, Малиш, Потап, Джин і ведмедиця Ляля, яка залягла цього року вперше.

Джерело: Mukachevo.net